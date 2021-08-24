Лукашенко на большом педсовете: давайте загоримся одной идеей – нашу страну защитим. Эта страна для наших детей

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что еще обсуждают на большом педсовете в Минске Работа для них началась в понедельник, 23 августа. Обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок и секций. Ну а во вторник в Минске прошел большой педсовет, который собрал порядка 900 человек. Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, как вырастить патриота и кто в ответе за воспитание наших детей – это лишь часть вопросов, на которые пришлось искать ответы.

О чем говорили на большом педсовете в Минске и каким будет домашнее задание для его участников? Материал Евгения Пустового. Евгений Пустовой, корреспондент:

Сегодня «БелЭкспо» напоминает общереспубликанскую учительскую. Здесь истеблишмент белорусского образования, от учителя начальных классов до министра и профильного вице-премьера. Представлены все регионы и вузы государства. Это общереспубликанский педсовет. Задача – обсудить не только предстоящий учебный год, но в целом развитие национального образования.

Галина Чаянкова, проректор по воспитательной работе БелГУТ:

Уделяя внимание экономике, мы меньше думали о том, что надо молодых людей воспитывать в любви к своей родине, к малой родине, к большой родине, в любви к своим учебным заведениям, к своим городам, поселкам и так далее. Сейчас нам обязательно надо уделить огромное внимание этому аспекту. Воспитывать прежде всего (я очень солидарна с главой государства) на примере Великой Отечественной войны. Мы страна-победительница, мы республика-партизанка, мы одно из государств-основателей Организации Объединенных Наций. Нам есть чем гордиться. Евгений Пустовой:

Есть избитое выражение «в двух словах и не скажешь». Скажешь: ценности и компетенции нации – через образование. Президент несколько раз анонсировал большой разговор с педагогами. Сказано – сделано. «Не пришел в школу – можешь самостоятельно изучить». Игорь Карпенко показал Президенту новый ресурс для школьников

Евгений Пустовой:

Но гаджеты не заменят человека, а цифра – логос. Мы ведь цивилизация слова. Самые важные слова сегодня сказаны на педсовете государственного уровня. Александр Лукашенко: я благодарю недрогнувших и всю нашу педагогическую общественность за профессионализм и гражданскую позицию В мире идет война за ценности. Насаждают незаметно и напористо через гаджеты, которые из рук не выпускают даже взрослые люди. Противостоять этим атакам можно лишь через систему классического образования. От нее нам тоже предлагали отказаться. Мол, белорусские власти – ретрограды. Нет, оказалось, думающие люди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Серьезных, катастрофических проблем нет. Все эти разговоры, что мы упустили молодежь – настаивает министр, что это сплошная демагогия, я так не скажу, но близко к этому. Молодежь во все времена одинаковая: бунтарская, порой радикальная, но в большинстве – конструктивная. Все это молодость. Многие еще совсем молоды в этом зале. Те, кто постарше, себя помнят молодыми. Однако объективно прошлый год нам показал, что есть предпосылки, которые могут привести к непоправимым последствиям. Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем. В чем-то мы расплачиваемся за реформы 90-х. Во многих процессах не последнюю роль сыграли внешние силы. Вспомните программы Сороса. Мы их вовремя здесь свернули, но след остался. Свою лепту вносит и цифровизация: дети ушли с головой в интернет, а там сами знаете, кто и как их воспитывает зачастую. У нас с вами глобальная задача – найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза.

Евгений Пустовой:

Белорусское образование котируется в мире, айтишников и врачей иностранные компании рекрутировали отнюдь не из-за сердобольности. Но в багаже знаний должно быть и понятие родины. Космополитизм – отнюдь не философская парадигма. Вадим Гигин: «У нас хорошее новое поколение, с ними просто нужно разговаривать» Даже если мы упустим белорусскую молодежь, помогать ей все равно государству. События 2020 года это и показали. Из-за ковидной истерии европейские университеты закрыли свои двери, и белорусские студенты не с чем и определенными настроениями вернулись домой.

Александр Лукашенко:

Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна, в школе, – государственная. Флаг и гимн – государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему. Так происходит во всех уважающих себя странах, от Соединенных Штатов до Китая, включая и нашу братскую Россию. Уверен, что профессионалы это понимают. Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны – это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и порой учителя. И даже не порой, а всегда – школа воспитывает не только учеников, но, что гораздо сложнее, перевоспитывает очень многих родителей.

Евгений Пустовой:

Зачастую школа выполняет функции родителей. Но, как говорится, в таком воспитании детей школа должна быть не вместо семьи, а вместе с семьей. Министр образования рассказал о проекте «Родительские университеты». Игорь Карпенко: «Важнейшая задача школы – укрепление сотрудничества с семьей» Воспитывать детей взрослым белорусам будут помогать учителя – профессионалы в педагогике, психологии и дидактике. Раньше все, конечно, было проще. Получается, у школы есть еще одна функция – функция семейного всеобуча. Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»

Евгений Пустовой:

Школа становится храмом, критикуют порой оппозиционные священники. Дело в том, что с 2021 года будут факультативно преподавать нравственность и патриотизм. Факультативно – по желанию. «Так что свято для белоруса?» Протоиерей Фёдор Повный на Республиканском педсовете затронул тему ценностей Но тут остро возникает другая проблема: а кто учить будет? Роль личности в истории, а учителя в образовании. Выпускник некогда Могилевского педа, Президент дает четкую характеристику, каким быть современному Лабановичу. «Если вопросы не решены, полетят головы». О чем Лукашенко предупредил на Республиканском педсовете? Отдельная тема – учебники и методические пособия, целая экспозиция. Но глава государства знаком с учебниками как родитель.

Александр Лукашенко:

Знаете, первые учебники, которые порой вы создаете по моему же поручению, сигнальные даже образцы приходят ко мне. Скажу вам откровенно: некоторые просто противно брать в руки – чисто по внешнему виду. Вы что, жалеете 20 лишних страниц бумаги, чтобы нормальными буквами прописать параграф, какую-то тему, выделить как надо, проиллюстрировать? (Подробнее читайте здесь). Безусловно, мы будем использовать элементы дистанционного обучения, внедрять их в учебный процесс. Наверное, это объективная необходимость, ну и вообще это неплохо. Тем не менее, хочу вас предостеречь: цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. Учитель на уроке не блогер, не ютубер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже. Отдельно хочу сказать про учебники по гуманитарным дисциплинам: история, обществоведение. Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа.

Евгений Пустовой:

Каким быть учебнику, решают лучшие умы страны. Например, Игорь Марзалюк – известный академик, парламентарий и знаток коллаборантов – на педсовет пришел с весьма интересным документом. Далеко не все еще напечатано. «План «Ост» не был фейком на самом деле». Какой документ Игорь Марзалюк взял с собой на Республиканский педсовет? Кстати, Игорь Марзалюк – один из 20 разработчиков Кодекса об образовании. Этот документ Президент сравнил с Конституцией.

Лукашенко: отнеситесь серьезнее к шестому школьному дню. Когда все организовано интересно и с душой, это очень дорого стоит Евгений Пустовой:

Конечно, не все школы напоминают современные корабли знаний. Некоторые уходят в историческую гавань. Такова судьба небольших сельских учреждений образования. Александр Лукашенко о строительстве школ: свободны школы в центре, а молодежь, которая рожает, живет на окраине В системе образования занят каждый десятый экономически активный белорус. Почти два миллиона человек обучаются. Один миллион являются школьниками. В стране десятки вузов, многие дублируют специальности. А что нужно экономике? Все же больше рабочих рук и так называемых технарей.

Евгений Пустовой:

Четко о концептуальном, интересно о главном. Проблематика обозначена, методология выработана. Пора браться за решение. Потому как пробелы в образовании – это отложенные проблемы в любой из сфер государства. Президент подчеркнул, что учитель был и остается главным человеком в стране, бюрократическая волокита из школы исчезнет, а благосостояние педагогов – одна из важнейших задач. Уже с нового года непростой труд учителей будет поддержан финансово, это касается и специалистов дошкольных учреждений. Есть слоган «образование через всю жизнь». Вся жизнь – это образование, и в Беларуси это четко прослеживается.