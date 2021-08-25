Почему американцы смело берут кредиты, а наши люди привыкли экономить? Говорим о финансовой грамотности белорусов
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Почему американцы живут в долг, и для них это норма, а наши люди, особенно старшего возраста, будут во всем себе отказывать, экономить, но в долг у банка не возьмут? Может быть, это отголоски советской эпохи?
Михаил Грачев, финансовый консультант:
Есть особенности национального кредитования, ментальности и всего прочего. Вы приводите в пример США – у них тоже не все так благополучно и хорошо. Кризис 2008-2009 годов их тоже много чему научил. Наши соотечественники более консервативны в своих финансовых устремлениях, расходах. Не секрет, что большую часть денег до сих пор предпочитают держать в иностранной валюте, хотя 2021 год показывает, что иностранная валюта дешевеет на внутреннем рынке. И если вы в начале года перевели средства из белорусских рублей в иностранную валюту, к этому дню вы потеряете, это факт. Мало кто это понимает, осознает и принимает это как руководство к действию.
О финансовой грамотности – возвращаемся к Республике Беларусь и к развитым странам. Мы примерно 30 лет последних живем в условиях рыночной экономики, когда мы столкнулись с такими терминами, как кредит, финансы, банкротство. До этого люди жили в другом финансовом социуме, если можно так назвать.
Елена Кругликова:
У них других установки, мне кажется.
Михаил Грачев:
Да. Поэтому на самом деле поколение тех, кому сейчас 25-35 лет (плюс-минус 5), они, конечно, гораздо более грамотны в финансовом отношении, гораздо более четко планируют свои доходы, расходы.
Елена Кругликова:
Причем пользуются кредитами.
Михаил Грачев:
Кредиты, конечно, в первую очередь.