«Соответствуют западным образцам?» Вот что показали главе государства в поле под Минском

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

За последние пять лет «Гомсельмашу» удалось сократить импортоемкость производства в два раза. Экономия в цифрах – больше 130 миллионов долларов. Детали для комбайнов производят свыше 800 белорусских компаний. Некоторые комплектующие 25 августа представили главе государства. Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду

– Но это то, что вы заместили?

– Да, то, что заместили. Только малая часть индукторов. Всего 47 единиц индукторов. То, что изготавливается полностью у нас на предприятии. Покупаются только подшипники, манжеты, остальное, от литья, от обработки литья, – это все делается у нас. Валы, шестерни, корпуса. Сами все разрабатываем.

– Все-все делаете сами?

– Все полностью.

– Шестерни?