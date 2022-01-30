Григорий Азарёнок: «Им нужны постоянно действующие армии злых, обездоленных, голодных людей. Чтобы вечным был грабёж»

Новости Беларуси. Чем же Григорий Азаренок приправил коронное блюдо для беглых в этот раз? Ответы в рубрике «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Многоумные, хитрые ходы, тонкости дипломатии, полуулыбки, жесты, игры мускулами, лозунги, призывы, доллары, евро, козни, интриги, сплетни – все это составляющее любой политики. Но для каждого человека, от руководителей до самого последнего отшельника, выбор и простой, и дороги всего две – Иуда ты или Петр. Предатель или верный, честный человек или подлый змагар, государственник или изменник, мздоимец или служитель, сторонник Президента Лукашенко или раб мерзкого Паноптикума. Всегда возникает вопрос – а чего они хотят? Почему спокойная, размеренная жизнь, наполненная трудом и созиданием, непонятна для них? Что такое переворот? Кому мешает ровное течение реки, кто хочет взрывать берега, кто хочет поджечь родительский дом?

Юрий Воробьевский, писатель (Россия):

Такие вот люди наши, часто простодушные, смотрят, говорят: ну как, вот Америка потребляет 40 % мирового вообще потребления. Понятно, что кому-то, может, не хватает, кому-то слишком много хватает, но в целом, в общем-то, они в мировом масштабе, если смотреть на них, жируют нормально. Чего им надо еще вообще? Что они лезут везде там? Они рискуют своими солдатами, чем-то еще. Зачем они… Зачем везде все это происходит под их давлением? Здесь надо вспомнить такую «замечательную» прослойку чрезвычайно влиятельную на самой верхушке политического истеблишмента, которая на протяжении последних десятилетий, по сути дела, определяет по крайней мере внешнюю политику США. Независимо, кстати, от того, республиканцы или демократы. Это так называемые неоконсерваторы. Неоконы. Если мы смотрим, из каких организаций вот эта такая как бы неформальная структура выросла, чрезвычайно влиятельная, очень богатая, кто эти люди персонально, наиболее знаменитые из этой плеяды, то мы видим, что это либо духовные, а чаще всего просто генетические потомки троцкистов. Григорий Азаренок:

Да. Перманентная революция. Это жизненная философия Льва Давыдовича Троцкого. Самого жестокого, беспощадного организатора террора. Гореть должно все. Всегда. Везде. И никогда не успокаиваться. Никогда. То Украина, то Армения, то Беларусь. Там война, тут дефолт, тут голод, тут разруха, главное – не дать жить спокойно. В этот вихрь он собирает все самое низменное, все то подлое, что есть в человеческой натуре, все уродливое. И бросает как хворост в этот пожар. И наслаждается горением человеческого мяса. И не зря его называли иудушка-Троцкий. Он вечный, он беспощадный, он голодный, он не может найти покоя в себе за свое предательство, он бредит и бродит и собирает под свои знамена сброд. Посмотрите на то, какие планы замыслили наши беглые изменники. Обрушить политическую систему. Позакрывать предприятия, вышвырнуть рабочих на улицу. Думаете, это просто так, всего лишь либеральные доктрины так советуют? Нет. Им нужны постоянно действующие армии злых, обездоленных, голодных людей. Чтобы вечным был грабеж. Чтобы насилие и плачь продолжались бесконечно. Зачем выход из ОДКБ и всех союзов с Россией? Разделяй и властвуй – вечный принцип. Ни мира, ни войны – звучит он у Троцкого. Зачем эти бесконечные споры о языке? Чтобы люди постоянно конфликтовали, чтобы поводы не заканчивались. Развратить, придумать 200 полов, изъять ювенальщиной детей из семей, чтобы потом из них делать чудовищные трудовые армии, только в этот раз бесполые.

Григорий Азаренок:

Что принесла нам эта бчбшная рвань? Семьи порвались по-живому. Жены уходили от мужей, когда раньше даже не разговаривали о политике. Родители выгоняли детей, а дети проклинали их. И теперь мыкаются бездомные по европейским баракам и накручивают себя злостью, непрестанно звонят и пишут белорусам и изрыгают свою ненависть. И радуется только один бесконечный Троцкий, потому что только и питается он враждой. Как думаете – почему все их СМИ только и делают, что затягивают мантру об их триумфе, о победе, о неизбежности их воцарения? Всегда. По любому поводу. Уже до смешного доходит, при явном поражении и разгроме они трубят об успехах. Но не смешно это. Люди не должны знать реальности, они должны быть в постоянном предвкушении, постоянном ожидании, не должны знать покоя – такая философия Троцкого. Но главная трагедия этого духа злобы поднебесной – несамостоятельность его. Как и за Иудой стояли фарисеи. Более страшные силы двигают этого беса. И постоянно гонят его на бой.