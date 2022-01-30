Дзиодзина: если тоскуешь по Беларуси, признай ошибки и домой! Страшно последствий – терпи

Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ авторская рубрика «Паноптикум».

Алена Дзиодзина, психолог:

В жизни всегда есть выбор. И когда людям кажется, что его нет, это часто история про ответственность. О готовности человека ее понести. Многие два года назад выбирали: быть благодарным за то, что есть, или обесценить даже хорошее и бунтовать. Не соглашаться избирательно, мирно и конструктивно либо пытаться «режим пошатать». Критиковать или предлагать. Созидать или разрушать. Предавать в поисках лучшей жизни или отходить в сторону честно. Говорить правду или лгать. Подстрекать или не подстрекать. Бежать или не бежать. Каждый из беглых тогда решал сам! Вопрос выбора – всегда вызов для нашей психологической зрелости. Инфантильные люди все ошибки спишут на обстоятельства. В свободе поступать, как хочу, никто из таких себе бы не отказал. Но когда что-то идет не так, они во всем ни при чем, их просто заставили. Зрелый человек умеет признать: я все это выбрал сам. И достойно встречает ответственность.

Помните притчу о блудном сыне? Ее суть в том, что один из сыновей покинул отчий дом в поисках беспечной и лучшей жизни. Но потерпев череду неудач, пал в ноги отцу, раскаялся и оказался прощен. Иным персонажам поучительных сказаний порой сперва приходилось отвечать по закону. Но зато каждый из них получал шанс начать свою жизнь снова, где бы все было более мудро и правильно. Человек ошибается. Так бывает. Но в любой момент, он может сказать себе STOP, если разочаровался и понял, что был не прав. Даже сейчас. И тогда в жизни снова появляется перекресток, где каждый выбирает, как ему сожалеть. По словам многих беглых, им не хватало свободы. Хоть и все решения они принимали с ней неразлучно. Пришло время выбирать свою жизнь и теперь. Коль и правда тоскуешь по Беларуси, признай ошибки и… домой! Страшно последствий – терпи, встречая новый день с сожалением и тоской. Вот такая она – свобода в мире зрелых и взрослых, когда поступки неразлучны с ответственностью. И иных вариантов попроще здесь не дано.