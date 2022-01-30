В Беларусь прибывают эшелоны российской военной техники. Самый боеспособный самолёт уже здесь
Что касается учений «Союзная решимость – 2022», в Беларусь уже доставили дивизион «Панцирь-С». Он включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Симметрично возбуждению западных СМИ, особенно Украины, в нашу страну прибывают эшелоны российской военной техники.
Из Хабаровска в нашу страну прилетели и новейшие российские истребители Су-35С. Этот самолет позволяет засечь врага на расстоянии до 400 километров. Сверхманевренный, аналогов ему в армиях соседних государств нет.
Ольга Коршун:
Ожидаем С-400. Мы не будем долго рассказывать об этой технике. Карта зон покрытия этих зенитных комплексов при размещении в Беларуси красноречивее некуда.
Всего в учениях примут участие несколько сотен единиц боевой техники: танки, БМП, артиллерия, беспилотники, транспортные и ударные вертолеты. Активные маневры начнутся 10 февраля. Учения носят оборонительный характер.
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