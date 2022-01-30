В Беларусь прибывают эшелоны российской военной техники. Самый боеспособный самолёт уже здесь

Что касается учений «Союзная решимость – 2022», в Беларусь уже доставили дивизион «Панцирь-С». Он включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Симметрично возбуждению западных СМИ, особенно Украины, в нашу страну прибывают эшелоны российской военной техники.

Из Хабаровска в нашу страну прилетели и новейшие российские истребители Су-35С. Этот самолет позволяет засечь врага на расстоянии до 400 километров. Сверхманевренный, аналогов ему в армиях соседних государств нет.

Ольга Коршун:

Ожидаем С-400. Мы не будем долго рассказывать об этой технике. Карта зон покрытия этих зенитных комплексов при размещении в Беларуси красноречивее некуда.