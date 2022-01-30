«Муж пытался отсудить квартиру». Много ли мужчин было в жизни Ирины Смольской?

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i» .

Данила Михайлиди, руководитель ансамбля, друг Ирины Смольской:

Я знаю точно, что у нее наступали моменты такие, когда ей было трудно, хотелось побыть просто женщиной. Не буду говорить. Она писала вещи такие достаточно трогательные очень, что ты понимал, что в этот момент ей очень надо. Бывает...

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Такая красивая женщина. Много ли было у нее поклонников?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Можно ли было остаться непокоренным ее красотой, харизмой, внешними данными, артистическими способностями?

Алена Родовская:

Сделали ее поклонники, ее мужчины счастливым человеком? Главный, наверное, вопрос.

Данила Михайлиди:

Ответит, наверное, только она.