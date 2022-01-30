«Муж пытался отсудить квартиру». Много ли мужчин было в жизни Ирины Смольской?

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Данила Михайлиди, руководитель ансамбля, друг Ирины Смольской:
Я знаю точно, что у нее наступали моменты такие, когда ей было трудно, хотелось побыть просто женщиной. Не буду говорить. Она писала вещи такие достаточно трогательные очень, что ты понимал, что в этот момент ей очень надо. Бывает...
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Такая красивая женщина. Много ли было у нее поклонников?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Можно ли было остаться непокоренным ее красотой, харизмой, внешними данными, артистическими способностями?
Алена Родовская:
Сделали ее поклонники, ее мужчины счастливым человеком? Главный, наверное, вопрос.
Данила Михайлиди:
Ответит, наверное, только она.
Алена Родовская:
Я вам скажу, что этим летом мы пригласили Ирину на съемки и вспоминали ту самую неудачную историю ее замужества, когда муж пытался отсудить квартиру. Я слушала, смотрела на Ирину. Впервые с ней общалась так близко в рамках программы (подробнее здесь). Я ей сказала, что Ирина, вы даже до сих пор с таким благородством вспоминаете о той ситуации, когда можно просто было сказать: «Подлец!» И поставить точку. Она свела плечами, улыбнулась. И я поняла, насколько это внутренне сильная и очень образованная женщина. Потому что нужно иметь особый склад ума, чтобы не выносить весь сор из избы.
Екатерина Забенько:
Да, это большая мудрость. Потому что, если выбрала человека – мне кажется, это была ее позиция.
Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:
Почему-то ангелам всегда достаются такие. Вы знаете, она у всех была ангелом, всех берегла. Она хотела жить. Но, к сожалению…
Аксюта: Смольская была одним из двух людей в шоу-бизнесе, которые были готовы прийти на помощь – подробнее здесь.