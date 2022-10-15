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Григорий Азарёнок: «Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый»

15 октября 2022 16:49
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Новости Беларуси. Саммит в Астане вновь доказал всему миру, что Беларусь не только не находится в международной изоляции, но находит все больше добрых друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот как раз Запад, продолжая навязывать всему миру свою гегемонию, остается в меньшинстве. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».  

Григорий Азарёнок: «Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Добрага вечара, беларусы. Представляете, мы тут это, изолированы. Беглые говорят. Напрочь изолированы, одни-одинешеньки, негде нам притулиться, некому пожаловаться на жизнь нашу тяжкую. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.  

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Только радостно встречала нашего Президента за последние два дня большая часть человечества. Иран, Турция, Россия, Китай, Средняя Азия – все считали за честь засвидетельствовать свое уважение к белорусам и Александру Лукашенко. Сердце мира билось там. Наступает время Азии.  

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А что такое два острова и отросток европейского континента? Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый. Это мелочные злобные карлики. У них нет ни мозгов, ни ресурсов. У них есть только жажда войны. Возглавляемый вурдалаком-вампиром Запад тянет на плаху все человечество.  

Григорий Азарёнок: «Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый»-4

Ухмыляется Байден. Доволен.  
Хоть на старости крови попил.  
Никогда он не дрался как воин.  
Он всегда языком молотил.  

Он подначивал, стравливал, гадил,  
Клеветал, словоблудил и врал.  
По-шакальи прикусывал сзади.  
И подталкивал страны в провал.  

Вел к войне человечество тонко,  
Заплетая змеиный язык.  
Нет на свете подлее подонка,  
Чем вот этот смердящий старик.  

Григорий Азарёнок: «Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый»-7

Ничему его жизнь не учила,  
Ненавидя и близких круша.  
Не душа, а – сырая могила,  
Где должна у него быть душа.  

Политический выродок мира.  
Пережиток кровавых эпох.  
Если вы не видали вампира,  
Посмотрите, пока он не сдох.  

Григорий Азаренок:  
Они хотят, чтобы нам было плохо. Чтобы мы умирали и голодали. Чтобы опустили руки, чтобы сдались и поклонились им. А кому на самом деле стало плохо?  

Григорий Азарёнок: «Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый»-10

Я в России был в гораздо большей степени реализован, у меня было больше дел. Потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал и которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи. И ты в чем-то участвовал, кому-то помогал, кого-то шел слушать, кого-то читал. И это было очень-очень-очень насыщенная среда.  

Григорий Азаренок:  
Посмотрите, сколько у крысятины тоски и страха. Сколько боли в глазах. Он скучает по временам, когда загребал лопатой бабло, когда считался частью элитарной тусовочки, когда гадил на соотечественников прямо у них дома. А теперь кому он нужен? Об него вытирают ноги, а он и рад, сущность у них такая. Помойная. Ни друзей, ни родных, ни родины, ни таланта, ничего. А вот у нас есть друзья.  

Григорий Азарёнок: «Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении.  

Григорий Азаренок:  
Вчера был святой для всех нас день. Пресвятая Богородица держит покров над нами, и сатанинская злоба не одолеет белую и великую Русь. И наши люди поздравляли матерей. Ведь это они провожают на бой. Они вынесли на себе весь страшный XX век. Убивали отцов, детей, братьев, дедов. А матери несли на себе крест нашей государственности. Сейчас делается все, чтобы XXI век был для них иным. Мирным и прекрасным. И Батька сделает это.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Джо Байден # Владимир Путин # Фотофакт

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