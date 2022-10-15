Григорий Азарёнок: «Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый»

Новости Беларуси. Саммит в Астане вновь доказал всему миру, что Беларусь не только не находится в международной изоляции, но находит все больше добрых друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот как раз Запад, продолжая навязывать всему миру свою гегемонию, остается в меньшинстве. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Добрага вечара, беларусы. Представляете, мы тут это, изолированы. Беглые говорят. Напрочь изолированы, одни-одинешеньки, негде нам притулиться, некому пожаловаться на жизнь нашу тяжкую. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Президент Казахстана: мы будем предпринимать все возможное, чтобы развивать с Беларусью эффективное сотрудничество. Читайте здесь. Только радостно встречала нашего Президента за последние два дня большая часть человечества. Иран, Турция, Россия, Китай, Средняя Азия – все считали за честь засвидетельствовать свое уважение к белорусам и Александру Лукашенко. Сердце мира билось там. Наступает время Азии. «Надо смелее брать бразды правления миром». О чем Лукашенко говорил с Токаевым на встрече в Астане? А что такое два острова и отросток европейского континента? Что такое Запад? Он протух. Он смердит. Он сеет трупы. Он старый. Он дряблый. Это мелочные злобные карлики. У них нет ни мозгов, ни ресурсов. У них есть только жажда войны. Возглавляемый вурдалаком-вампиром Запад тянет на плаху все человечество.

Ухмыляется Байден. Доволен.

Хоть на старости крови попил.

Никогда он не дрался как воин.

Он всегда языком молотил. Он подначивал, стравливал, гадил,

Клеветал, словоблудил и врал.

По-шакальи прикусывал сзади.

И подталкивал страны в провал. Вел к войне человечество тонко,

Заплетая змеиный язык.

Нет на свете подлее подонка,

Чем вот этот смердящий старик.

Ничему его жизнь не учила,

Ненавидя и близких круша.

Не душа, а – сырая могила,

Где должна у него быть душа. Политический выродок мира.

Пережиток кровавых эпох.

Если вы не видали вампира,

Посмотрите, пока он не сдох. Григорий Азаренок:

Они хотят, чтобы нам было плохо. Чтобы мы умирали и голодали. Чтобы опустили руки, чтобы сдались и поклонились им. А кому на самом деле стало плохо?

Я в России был в гораздо большей степени реализован, у меня было больше дел. Потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал и которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи. И ты в чем-то участвовал, кому-то помогал, кого-то шел слушать, кого-то читал. И это было очень-очень-очень насыщенная среда. Григорий Азаренок:

Посмотрите, сколько у крысятины тоски и страха. Сколько боли в глазах. Он скучает по временам, когда загребал лопатой бабло, когда считался частью элитарной тусовочки, когда гадил на соотечественников прямо у них дома. А теперь кому он нужен? Об него вытирают ноги, а он и рад, сущность у них такая. Помойная. Ни друзей, ни родных, ни родины, ни таланта, ничего. А вот у нас есть друзья.