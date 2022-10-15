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В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября

15 октября 2022 15:37
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Сохранится ли ясная погода и когда ждать первых осенних морозов? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». Начало недели будет солнечным и теплым. Средняя температура воздуха по стране составит +14 °C. Погода ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью и без осадков.  

В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября-1

К середине недели осадки все же ожидаются, однако незначительные. Столбик термометра опустится до +10 °C. Погода при этом сохранится сухая, и лишь к концу недели страну все же накроют дожди.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В Москве +11°C, в Риме +25°C. О погода в Европе на неделю с 17 по 23 октября читайте здесь.

В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября-4

В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября-6

В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября-8

В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября-10

В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября-12

В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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