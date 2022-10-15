В начале недели будет ясно, но к выходным страну накроют дожди. Погода в Беларуси в середине октября

Сохранится ли ясная погода и когда ждать первых осенних морозов? Об этом рассказали в программе « Плюс-минус ». Начало недели будет солнечным и теплым. Средняя температура воздуха по стране составит +14 °C. Погода ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью и без осадков.

К середине недели осадки все же ожидаются, однако незначительные. Столбик термометра опустится до +10 °C. Погода при этом сохранится сухая, и лишь к концу недели страну все же накроют дожди.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.