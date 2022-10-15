Прямой эфир

Импланты для хирургии позвоночника и суставов представил РНПЦ травматологии и ортопедии

15 октября 2022 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В БГУФК завершил работу Международный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении трех дней участники форума дискутировали, обсуждали, делились опытом и прогрессивными разработками.  

Импланты для хирургии позвоночника и суставов представил РНПЦ травматологии и ортопедии-1

В центре внимания – инновационные достижения. Посетители тематической выставки могли познакомиться с новейшими технологиями в сфере оборудования, фармакологии и спортивного питания.  

РНПЦ травматологии и ортопедии на своем стенде представили импланты для хирургии позвоночника и суставов. Таким образом в некоторой степени проводится импортозамещение, поскольку протезы соответствуют мировым стандартам.  

Импланты для хирургии позвоночника и суставов представил РНПЦ травматологии и ортопедии-4

В частности, на выставке были показаны фиксаторы пятого поколения, отечественной разработки и производства.  

Импланты для хирургии позвоночника и суставов представил РНПЦ травматологии и ортопедии-7

Андрей Бабкин, руководитель центра хирургии позвоночника РНПЦ травматологии и ортопедии:  
Наиболее травматичным видом спорта остается футбол, раньше были балетно-спортивные травмы – балет, художественная и спортивная гимнастика, где очень большие нагрузки. Вообще, наверное, профессиональный спорт редко бывает очень полезен для здоровья, там нагрузки большие, поэтому именно нагрузочные виды спорта, тяжелая атлетика – это все наши пациенты.  

Импланты для хирургии позвоночника и суставов представил РНПЦ травматологии и ортопедии-10

Министр спорта России в БГУФК: «Будем продолжать сотрудничать, мы два братских народа». Подробности здесь.  

# Медицина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сложно ли найти время для себя и как помогает государство – поговорили с многодетной мамой
15 октября 2022 14:46

Сложно ли найти время для себя и как помогает государство – поговорили с многодетной мамой

Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края»
15 октября 2022 14:35

Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края»

«А зачем нужен священник?» Отвечаем на вопросы тех, кто приходит в церковь
15 октября 2022 14:35

«А зачем нужен священник?» Отвечаем на вопросы тех, кто приходит в церковь