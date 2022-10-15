Импланты для хирургии позвоночника и суставов представил РНПЦ травматологии и ортопедии

Новости Беларуси. В БГУФК завершил работу Международный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении трех дней участники форума дискутировали, обсуждали, делились опытом и прогрессивными разработками.

В центре внимания – инновационные достижения. Посетители тематической выставки могли познакомиться с новейшими технологиями в сфере оборудования, фармакологии и спортивного питания. РНПЦ травматологии и ортопедии на своем стенде представили импланты для хирургии позвоночника и суставов. Таким образом в некоторой степени проводится импортозамещение, поскольку протезы соответствуют мировым стандартам.

В частности, на выставке были показаны фиксаторы пятого поколения, отечественной разработки и производства.

Андрей Бабкин, руководитель центра хирургии позвоночника РНПЦ травматологии и ортопедии:

Наиболее травматичным видом спорта остается футбол, раньше были балетно-спортивные травмы – балет, художественная и спортивная гимнастика, где очень большие нагрузки. Вообще, наверное, профессиональный спорт редко бывает очень полезен для здоровья, там нагрузки большие, поэтому именно нагрузочные виды спорта, тяжелая атлетика – это все наши пациенты.