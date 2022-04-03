Психолог: «Когда агрессор опасен, то единственный способ защитить страну и безопасность людей – язык силы»

Новости Беларуси. Запад всячески старается перебросить пожар войны с Украины на другие страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первую очередь – на Беларусь. Массовые вбросы, ракетные атаки по нашей территории, создание банд наемников и террористическая угроза. Как наша страна ответит на эти вызовы?

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда кто-то пытается причинить человеку вред, то естественная реакция на обстоятельства – это дать отпор. Чтобы защитить себя, своих родных, чтобы не было хуже. Чтобы дать понять недоброжелателю, что так здесь с людьми поступать ни в одном из миров нельзя.

Человек может быть тысячу раз добр и миролюбив, но ситуация вынуждает его отреагировать жестко. Только бы не случилось большей беды. Те же самые стратегии поведения работают и в масштабах государственной важности. Когда агрессор опасен, то единственный способ защитить страну и безопасность людей – язык силы.

Потому что вариант поговорить в этот раз не сработает, когда террорист намерен причинить вред. И его угрозе нужно противодействовать. Ведь ни ментально, ни психологически агрессор в подобном случае уже не готов отступить. Такова его психология. Способ реакции в таких ситуациях заложен в нас самой природой.