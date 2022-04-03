Психолог: «Когда агрессор опасен, то единственный способ защитить страну и безопасность людей – язык силы»
Новости Беларуси. Запад всячески старается перебросить пожар войны с Украины на другие страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первую очередь – на Беларусь. Массовые вбросы, ракетные атаки по нашей территории, создание банд наемников и террористическая угроза. Как наша страна ответит на эти вызовы?
Авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда кто-то пытается причинить человеку вред, то естественная реакция на обстоятельства – это дать отпор. Чтобы защитить себя, своих родных, чтобы не было хуже. Чтобы дать понять недоброжелателю, что так здесь с людьми поступать ни в одном из миров нельзя.
Человек может быть тысячу раз добр и миролюбив, но ситуация вынуждает его отреагировать жестко. Только бы не случилось большей беды. Те же самые стратегии поведения работают и в масштабах государственной важности. Когда агрессор опасен, то единственный способ защитить страну и безопасность людей – язык силы.
Потому что вариант поговорить в этот раз не сработает, когда террорист намерен причинить вред. И его угрозе нужно противодействовать. Ведь ни ментально, ни психологически агрессор в подобном случае уже не готов отступить. Такова его психология. Способ реакции в таких ситуациях заложен в нас самой природой.
Алена Дзиодзина:
Что инстинкт самосохранения для человека – это нормально, никто же не сомневается, верно? Больше вопросов с позиции психологии вызывает как раз желание причинять другим вред. Которое свойственно террористам. В какой-то степени их сознание переформатировано. И многие, совершая бесчеловечные поступки, чувствуют себя великими, упиваясь ощущением своего якобы могущества.
Для них эти переживания как наркотик. От причинения зла и страданий другим террористу становится хорошо. Но всегда хочется испытать эти ощущения еще и еще. Всегда надо больше. Их способ взаимодействия с миром – язык силы. Увы, только он им понятен. Иной способ ответить на их агрессию они оценят как слабость. И обязательно осуществят все задуманное.
Алена Дзиодзина:
Когда-то, возможно, и террорист был простой милый мальчик, но в его жизни что-то пошло не так. Сначала в нем нечто сломалось, а потом его намеренно доломали. Циничные кураторы. История простая, но грустная: все хотят кем-то стать, возможно, сделать что-то масштабное, судьбоносное, значимое. Не у всех получается. А хотелось бы. Фиаско в жизни психологически делает человека уязвимым, и в данном случае слабостью этих людей кто-то воспользовался.
Вовлекая к поступкам, вопреки принципам человечности. Перекраивая в террористов, чтобы их руками другие люди могли совершать диверсии, разрушать или убивать. Мудрый главнокомандующий из двух зол всегда избирает меньшее. И когда террорист намерен причинить его людям и государству зло, это вынуждает лидера страны отвечать по законам военного времени. Жестко. На поражение. За своих.
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