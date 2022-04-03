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О пресловутом сахаре, долларе и белорусской продукции. Что обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»?

03 апреля 2022 16:31
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Новости Беларуси. Ориентация – Восток. Почему санкционный оскал привел к маневрированию белорусской экономики? Каков он, валютный пасьянс, и почему доллар уже не козырь? Кто открывает экспортные шлюзы для продукции, сделанной в Беларуси, и что с внутренним рынком?

Расскажем не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но поговорим и об экономических трендах в разнокалиберных fashion-позициях: от чулок до фраков нашего производства. Кому теперь по плечу продукция белорусского легпрома и по вкусу пищевая промышленность?

В студии ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков соберут промышленный истеблишмент, бизнес, экономистов-международников и политологов.

Включайте СТВ 4 апреля в 18:30 и станьте свидетелями разговора по существу в прямом эфире.

# Санкции # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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