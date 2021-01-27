Григорий Азарёнок: «Благодаря Президенту Лукашенко и мудрости белорусского народа мы стали единственными, кто не плевал в своё прошлое»

Новости Беларуси. Искажение истории и нивелирование роли советского народа в Победе над фашизмом – уже часть жизни современного общества. Кто за этим стоит и зачем людей стараются заставить забыть свое прошлое? Навязчивая пропаганда выпячивает только черные страницы. Противостоять попыткам переписать историю можно только правдой, уверен наш коллега Григорий Азаренок. Авторская рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Наши оппоненты, враги государства, змагары, змагарки и змагарыши очень любят считать себя, свое движение, свой образ мыслей и чувств прогрессом. А все, что им не нравится – совком.

Вельмі паказальныя апошнія кадры. Кабзон. Пасля Гэтага... Як не круці, Саўдэпію не аднавіць. Змыла яе ў каналізацыю гісторыі. А гэтыя, замест таго каб вантузам дапамагчы змыццю Саўдэпіі, усё нешта вынаходваюць, штоб дастаць. Але… марная гэта справа. А яны не разумеюць... Григорий Азаренок:

Это ты, безграмотный твиттерный аналитик, скрытый за аватаркой курящего кролика, ничего не понимаешь. Академик Лихачев в свое время отметил, что в древнеславянской литературе не существовало понятия прогресса. А критерием успеха считалось «быть как передние князи». Григорий Азаренок:

Никакого прогресса не существует. Вы всерьез верите, что вот этот твиттерный аналитик умнее, тоньше, грамотнее чем, например, Достоевский только потому, что у Достоевского не было твиттера? Или может быть инстагерл, которая бесконечно выкладывает сотни фотографий своего тела, своих завтраков, обедов, ужинов и портреты Тихановской, лайкает собачек и плачет в постах о Навальном, лучше разбирается в политике, чем, например, Михаил Ломоносов?

Григорий Азаренок:

А вот мы стремимся быть как передние князи. Хотим быть достойными наших великих предков. Поэтому и за совок вам ответим. В этом году 30 лет, как не стало Советского Союза. Тогда такие же наивные, одурманенные люди шатались по площадям, веря, что будет лучше. А грязные политиканы-предатели уже видели себя владельцами вилл на Лазурном берегу. И они сдали великую страну. А чтобы постоянно оправдывать свой мерзкий поступок, они непрерывно клевещут.

Григорий Азаренок:

Почему СССР так ненавидят? Это была единственная страна, которая имела возможность не подчиняться глобальному международному мафиозному диктату. Они хотели ее уничтожить. В самом начале – интервенция. Всех сразу – поляков, чехов, финнов, японцев, англичан, французов. Но Красная Армия всех сильней, и они были вышвырнуты. Тогда они взрастили монстра под названием гитлеровская Германия. Американские и английские корпорации помогли ему создать огромную армию. Они спонсировали и поощряли нацизм. Они помогли объединить под черным знаменем фашизма всю Европу. Они желали бросить его на СССР, чтобы уничтожить. Григорий Азаренок:

Никто не ожидал, что такую совершенную военную машину можно победить. Но наши предки оказались сильнее. Они стояли под Брестом, они сражались под Москвой и Сталинградом, они гнали нацистов до их логова, они освободили Польшу и Прибалтику. Вы их называете совками, прогрессисты вы наши? Если бы не эти совки, рабы системы, отсталые люди, как вы любите выражаться, то коллективный Шрайбман до сих пор отапливал бы крематории.

Григорий Азаренок:

Но, может быть, для вас пример Франция? Со всеми ее парламентами, дебатами, премьер-министрами, многопартийностью и прочей демократической мишурой? Так вот эта самая демократическая страна как падаль легла под фашистской нечистью. И сегодня они поучают тех, кто дал ей возможность жить. Беспамятство – это свинство, уважаемые партнеры. Григорий Азаренок:

Чем был Советский Союз? Он был надеждой всего человечества. Расисты Европы как могли тормозили распад колониальной системы. Они доказывали, что индусы, негры – умственно отсталые, не способные на создание собственных государств. Им нравилось их грабить. Но Советский Союз был живым примером справедливости, и удержать свои колонии хозяева уже не могли. Григорий Азаренок:

Откройте учебник по белорусской литературе. Биография любого писателя начинается со слов «родился в деревне такой-то». Крестьяне имели возможность поступать, учиться, работать, достигать вершин. Совок дал нам Купалу, Коласа, Мележа, Зарецкого, Танка и еще сотни гениев. Что дали нам вы, прогрессисты? Алексиевич? Покажите мне змагара, который хотя бы 10 страниц этого амбре прочел?