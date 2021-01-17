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Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом

17 января 2021 17:44
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки»

Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом-1

Среди тех, кто был на передовой информационной войны, и журналисты СТВ. Это люди, которые стали на защиту интересов своей страны и не боялись быть записанными в выдуманные книги выдуманных победителей.

Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом-4

Из идеи «противостоять фейкам» за полгода Григорий вырастил аналитическую рубрику и стал узнаваемой персоной в белорусской журналистике.

Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом-7

Григорий Азаренок, специальный корреспондент СТВ:
Возможность, во-первых, сказать свое собственное мнение. Во-вторых, пригласить сюда умных, интеллектуалов, людей, которые должны насыщать информационное пространство смыслами. Потому что наши оппоненты работают только на эмоциях. Они раздражают, они распаляют, они создают этот пожар. Мы же призваны ответить на это интеллектом, силой воли, разумом.

Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом-10

Медаль «За отвагу» – такую оценку работе Григория дал Президент. И это безусловный стимул творческой отдачи, новых идей и непоколебимой журналистской стойкости.

Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом-13

Впрочем, эти цели перед собой ставят и другие наши коллеги.

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