Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки»

Среди тех, кто был на передовой информационной войны, и журналисты СТВ. Это люди, которые стали на защиту интересов своей страны и не боялись быть записанными в выдуманные книги выдуманных победителей.

Из идеи «противостоять фейкам» за полгода Григорий вырастил аналитическую рубрику и стал узнаваемой персоной в белорусской журналистике.

Григорий Азаренок, специальный корреспондент СТВ:

Возможность, во-первых, сказать свое собственное мнение. Во-вторых, пригласить сюда умных, интеллектуалов, людей, которые должны насыщать информационное пространство смыслами. Потому что наши оппоненты работают только на эмоциях. Они раздражают, они распаляют, они создают этот пожар. Мы же призваны ответить на это интеллектом, силой воли, разумом.