Екатерина Речиц: развитие сельского хозяйства становится гарантией продовольственной безопасности страны

Новости Беларуси. Голос каждого делегата Всебелорусского народного собрания важен и будет услышан. До общенационального диалога остается все меньше времени. Участники активно готовятся к обсуждению пути, по которому страна будет идти ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже очевидно, что основные опоры белорусского государства останутся прежними, но пришло время модернизировать некоторые сферы, направить современные технологии на развитие страны и общества. Об идеях, которые уже сегодня обсуждаются в обществе, рассказывает аналитик БИСИ Екатерина Речиц. Формулирование образа будущего Беларуси станет логическим завершением работы форума

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В работе шестого Всебелорусского народного собрания примут участие представители всех социальных групп и слоев населения Беларуси. Это люди рабочих, научных и творческих профессий, культуры и спорта, частного бизнеса, разных возрастов и этноконфессиональной принадлежности, делегируемые трудовыми коллективами, политическими партиями или общественными объединениями со всех регионов страны. Публичные заявления будущих участников шестого Всебелорусского народного собрания в своей совокупности способствуют проявлению контуров образа будущего Беларуси, формулирование которого и станет логическим завершением работы форума. В выстраиваемом совместными усилиями образе будущего Беларусь предстает как социальная, промышленно-аграрная, высокотехнологичная, экологичная республика. Цель преобразований – улучшение качества жизни каждого гражданина страны Социальное государство – это традиция Беларуси, которая будет продолжена. В центре государственной политики, экономики, общественной деятельности по-прежнему остается человек. Целью предлагаемых преобразований является улучшение качества жизни каждого гражданина и населения нашей страны в целом. Будущими участниками шестого Всебелорусского народного собрания отмечается приоритетный характер следующих направлений: 1) укрепление института семьи; 2) поддержка социально уязвимых слоев населения, таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, молодые специалисты; 3) создание условий для развития талантливых и творческих людей всех возрастов. Приватизация госпредприятий не является панацеей от кризисных явлений в экономике

Чувствительной темой для будущих участников шестого Всебелорусского народного собрания является тема развития флагманов белорусской экономики. Сегодня народные предприятия рассматриваются не только как инструмент зарабатывания, но и с точки зрения их социальной функции. Они предоставляют рабочие места для значительной части населения, обеспечивают преемственность производственных традиций и созданных на базе этих предприятий научных школ. Будущие участники шестого Всебелорусского народного собрания исходят из понимания того, что приватизация государственных предприятий не является ни панацеей от кризисных явлений в экономике, ни гарантией опережающего экономического развития. Ключевая роль отводится мерам, которые позволят улучшить экономическое состояние предприятий, привлечь дополнительный капитал, стимулировать руководителей на эффективное развитие. Развитие сельского хозяйства становится гарантией продовольственной безопасности страны Сельское хозяйство для многих белорусов – это не просто сфера занятости, это складывающийся десятилетиями уклад их жизни. Именно тесная связь с землей сыграла ключевое значение при формировании менталитета белорусов, их ценностных установок и приоритетов. В посткоронавирусных условиях развитие сельского хозяйства становится базовым условием и гарантией продовольственной безопасности страны. Перспективы белорусского сельского хозяйства видятся будущим участникам шестого Всебелорусского народного собрания в активном внедрении современных технологий. Привлекательность жизни в сельской местности предлагается повысить в том числе за счет инфраструктурных проектов, приближающих сельские населенные пункты по степени комфорта к условиям как минимум районных центров. «Предлагается задействовать отечественных IТ-специалистов для дальнейшего перевода белорусских отраслей в цифровой формат»

По мнению будущих участников шестого Всебелорусского народного собрания, стратегия социально-экономического развития Беларуси до 2025 года может опираться на ранее обозначенный драйвер – IT-сектор страны. В ближайшее время предлагается задействовать отечественных IТ-специалистов для дальнейшего перевода белорусских отраслей в цифровой формат. Прежде всего проводить меры, которые бы способствовали увеличению экспорта образовательных услуг, а также стимулировали бы сферы, ориентированные на внутренний спрос, включая медицину, рынок труда, государственные услуги, финансы. Для придания дополнительного импульса экономической энергии нашей страны подчеркивается важность стимулирования новых точек роста (например, производства электротранспорта, биотехнологической отрасли, циркулярной и зеленой экономики). Предложения будущих участников шестого ВНС направлены на сбережение экологического потенциала Беларуси Экологический потенциал Беларуси является уникальным наследием белорусов, которое необходимо сохранить для следующих поколений. Предложения будущих участников шестого Всебелорусского народного собрания прямо или косвенно направлены на сбережение экологического потенциала, рациональное использование национальных природных богатств и охрану природных территорий страны. «Предстоящий форум станет важным шагом в созидательном движении Беларуси вперед»