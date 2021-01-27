Страусы любят покупаться в снегу. Как реагируют на мороз животные в центре экологического туризма «Станьково»?

Новости Беларуси. В центре экологического туризма «Станьково» усилили присмотр за животными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В общем, к зиме готовились заранее: заготовили корма, отремонтировали вольеры.

Некоторые виды даже были переселены в теплые помещения. Например, попугаи и шиншиллы. Посетители центра увидят их только весной.

Позаботились и о витаминной диете: теперь животные едят больше овощей. В теплый период ее сменит зеленая масса. В зоосаде отмечают: даже сильные морозы местные жители перенесли хорошо.

Михаил Туригин, начальник зоосада Центра экологического туризма «Станьково»:

Некоторые виды – утки, куры – три дня, когда были морозы, мы их на улицу не выпускали, были закрыты в домиках. Дополнительно ничего не делалось, потому что все животные приспособлены к зимним условиям – это животные наших широт. Даже эти страусы, которые вроде как африканские, даже в домик не заходят, чтобы погреться. Им приятнее покупаться в снегу, полежать.

Чтобы быть уверенными в здоровье животных, в зоосаде за ими присматривают ветеринары. Поэтому волноваться о местных жителях не приходится. Тем более, их подкармливают посетители.