Григорий Азарёнок: «Белорусы, давайте остановимся. У нас нет другой страны, и нам всем в ней жить. Кроме нас самих мы никому не нужны»

Новости Беларуси. К теме, которая на этой неделе, без преувеличения, всколыхнула общество и заполнила интернет-пространство. Смерть Романа Бондаренко. Вполне очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений эта трагедия не могла остаться незамеченной. И более того, те, кто стоит за протестами в Беларуси, уже вновь позвали людей на улицы: нового витка агрессии не избежать. Может быть, еще не поздно остановиться? Размышляет Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Случилась беда: погиб человек. Следствие, эксперты, прокуратура проводят расследование. В обычном минском дворе в результате драки травмы, несовместимые с жизнью, получил Роман Бондаренко. Власти выразили соболезнование семье. Но кто же такой Роман Бондаренко? Общество хочет знать. Об ушедшем человеке плохо не говорят, попробую показать только факты – кем он был… Григорий Азаренок:

Роман Бондаренко служил в воинской части 3214. Таких ребят сейчас почему-то некоторыми принято называть «слабовиками», «карателями», «фашистами», «лошками-петушками». То есть он тоже «каратель» – но какой-то свой? Роман Бондаренко не выбрасывал берет и форму. Не сжигал их. Он, что главное для военного человека, не отрицал присягу, которую давал, служа в легендарной части. Он вполне мог охранять Дом правительства от нападений и подавлять протесты в декабре 2010-го. И в спецназе он точно голосовал за нынешнего Президента. По сути, он идеологический соперник. Но как легко он стал героем. Григорий Азаренок:

Можно предположить, но не дай бог, если в скверную историю попадут Дмитрий Балаба или Юрий Караев. Они тоже станут героями по жизни и героями муралов, куда тоже понесете коробки с лампадками? Григорий Азаренок:

Кстати, о муралах. Это точно искусство? Роман был творческим человеком. Учился в Белорусской государственной академии искусств. Я тоже закончил этот вуз. Но если такое вот, и уж простите за оригинальную лексику, вы считаете прекрасным и даже невероятным?.. Григорий Азаренок:

Мы не поленились, перелопатили весь интернет за последние месяцы. Многие из вас ведь даже не видят всего. Но сегодня нужно показать. Конечно, мы просим прощения за слова, которые сейчас вы видите на экране. Мы никогда такого не показывали. Но сейчас, извините, должны.

Маты, грязь, оскорбления... Неужели вы не понимаете, почему люди это не приемлют? Есть те, которым это заслуженно не нравится. Но наши дворы все чаще заполняются этим информационным мусором, которые кто-называет патриотическими надписями.

Григорий Азаренок:

И поэтому есть много людей, которые ночью хотят убрать и навести порядок в родном дворе. Они объединяются в дружины, работают днем, убирают ночью. Вот и получается: одни ленты вешают – другие их снимают, одни фашистскими символами наполняют город – другие их закрашивают. Вы видите их творчество. А творчество дружин заключается в том, чтобы навести порядок. Эпицентрами этой борьбы стали некоторые столичные кварталы. Григорий Азаренок:

Вам нравится вся эта злость? Дружин по наведению порядка сейчас работает много. И часто их рейды завершаются потасовками. Сами же видели. Не нравится змагарам посягательство на их так называемое творчество. Но если обычно все заканчивалось с менее серьезными последствиями, то сейчас череда случайностей – эмоции, агрессия, а еще парень в нетрезвом состоянии, драка – и человека нет. Григорий Азаренок:

И вот что мы еще узнали: парень-то даже не жил в этом дворе, на этой так называемой площади. Прибежал за километр. Его дом – через несколько кварталов. И, к сожалению, произошла трагедия. Но кто начал этот поход ненависти? Кто открыл ящик Пандоры? Кто придумал «ябатек», «карателей», «фашистов», «элехтарат», «ватников»? Как еще назовут нас – тех, кто хочет мира? Зачем сеять ненависть? И затем чудовищный по уровню лицемерия фарс. Григорий Азаренок:

Я обращаюсь к обычным людям. Вы скажите, нормально, когда скорбь по погибшему выставляют на весь мир? Когда идут тысячи и тысячи фотографий, видео, постов, текстов, публикаций, лайков, репостов. Разве так нужно провожать своих близких? Это по-человечески? Это по-христиански? Григорий Азаренок:

Посмотрите на эти фотографии, слева – Михаил Жизневский, справа – Роман Бондаренко. Тот же портрет. Тот же берет. Только разница во времени: 2014-й и 2020-й. Украинский Майдан и белорусский мятеж. Михаила Жизневского сделали сакральной жертвой. До сих пор растерзана Украина.