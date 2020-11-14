Евгений Пустовой: «На митингах ты представляешь не профессию, на площади ты представляешь свои политические взгляды»

Новости Беларуси. Креатив с запахом крови. Белорусские протесты радикализировались. Но страну не получилось перевернуть. Силовики верны присяге и государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мировою повестку определяют транснациональные корпорации, а белорусским протестам стараются предать корпоративный дух. Понятно, всю страну не смогли одурачить. Спорную массовость, изгаляясь политтехнологиями, способны обеспечить только на несколько часов, только по воскресеньям и только в столице. А вот когда борцы с режимом громко кричат в твоем дворе, под окнами или позируют для того, чтобы отметиться в Instagram у твоего места работы, это тогда да. Чувствуется: в стране цветная революция.

В студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр».

Белорусская модель развития все-таки проявила себя. Большинство пунктов из методички Шарпа не сработало. Не сработало. Решили массовость показывать в определенных профессиональных кругах. Так легче. Не глупые же люди затеяли бойню с последующей дележкой нашей страны.

Как-то позвали офицеров запаса выйти. Они и вышли. Под государственными знаменами. Еще раз Минск убедился, кто за что. Нет невероятных среди людей в погонах. Единицы – это статистическая погрешность. Может, человек ошибся? Не свой путь выбрал. В общем, с силовиками сразу прокол вышел. Спасибо, братья. Поэтому больнее всего уколоть общество решили через врачей. Ну это же образ светлых людей в белых халатах. Это банальная игра – использовать добрые образы в своих грязных инсинуациях.