Александр Лукашенко: мы оцениваем происходящие события как попытку неконституционного переворота по лекалам цветных революций

Новости Беларуси. О национальном диалоге, будущем мировой экономики и попытках передела мира 13 ноября говорил Президент страны, отвечая на вопросы политических обозревателей из Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – опытный политик, всегда говорит прямо. Журналисты это знают, потому и интересуются его мнением о самых злободневных событиях. Так совпало, что интервью у нашего Президента брали представители стран, в которых либо уже прошли, либо ожидаются революционные процессы. Потому логично, что речь заходила об их причинах и антидоте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, цветных революций. Аналогичные события мы наблюдали и наблюдаем на территории других республик бывшего Советского Союза: Украины, Кыргызстана, Молдовы. Уверен, что эти же технологии в обозримом будущем попытаются применить и в России, и в других странах Содружества.

Любая революция делает государство слабее, а народ – беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно – это расширение и углубление наших связей, как модно сейчас говорить, интеграции.

Многие прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров. Только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации, взаимная поддержка помогут нам всем относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности. Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы смогут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу.