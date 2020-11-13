Александр Лукашенко: я искренне соболезную родителям Романа Бондаренко

Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я искренне соболезную родителям. Я просто хочу им также высказать такие слова соболезнования и поддержки. Когда человек умирает, уходит из жизни, это плохо. Вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредив его, что эта будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать. Надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело (или какое там у них расследование). Чтобы не было потом: а, милиция сама расследовала, Следственный комитет… Хотя у нас они отделены – Следственный комитет от милиции, но задача Генпрокуратуры – взять это под контроль.

В данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил «карателям» в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии, это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге – это как мне доложили – они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу.