«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Ставшая одним из самых известных и популярных символов оружия Великой Отечественной, рожденная под залпы фашистов «катюша» стала прообразом и нового вида артиллерии – реактивных систем залпового огня.

Именно ее можно считать родоначальницей мощнейших ракетных установок, которые и сегодня являются весомым аргументом в военном диалоге.

Александр Долгович, преподаватель кафедры устройства и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь:

Любое из государств значительное внимание уделяет своей безопасности. И для обеспечения этой безопасности приоритетным направлением в разработке реактивных систем является, конечно, разработка реактивных систем залпового огня. Так как они являются оружием сдерживания и могут повлиять кардинально на ход событий и сорвать все планы противника по наступлению.

На сегодняшний момент на вооружении ракетных войск и артиллерии в Республике Беларусь состоят реактивные системы залпового огня 9К51 «Град», 9К57 «Ураган», 9К58 «Смерч» и В-200 «Полонез».