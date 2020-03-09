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«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

09 марта 2020 11:39
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Ставшая одним из самых известных и популярных символов оружия Великой Отечественной, рожденная под залпы фашистов «катюша» стала прообразом и нового вида артиллерии – реактивных систем залпового огня.

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«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»-1

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»-3

Именно ее можно считать родоначальницей мощнейших ракетных установок, которые и сегодня являются весомым аргументом в военном диалоге.

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»-6

Александр Долгович, преподаватель кафедры устройства и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь:
Любое из государств значительное внимание уделяет своей безопасности. И для обеспечения этой безопасности приоритетным направлением в разработке реактивных систем является, конечно, разработка реактивных систем залпового огня. Так как они являются оружием сдерживания и могут повлиять кардинально на ход событий и сорвать все планы противника по наступлению.

На сегодняшний момент на вооружении ракетных войск и артиллерии в Республике Беларусь состоят реактивные системы залпового огня 9К51 «Град», 9К57 «Ураган», 9К58 «Смерч» и В-200 «Полонез».

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»-9

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»-11

Из самых новых разработанных реактивных систем залпового огня является В-200 «Полонез». В нем уже применяется одноступенчатая ракета с отделяемой боевой частью управляемой, для которой в данных полетного задания уже задается конкретная точка прицеливания. В связи с этим в реактивной системе залпового огня В-200 успешно освоен и режим одиночной стрельбы.

«У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было»

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»-14

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Фотофакт

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