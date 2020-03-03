Оказывается, конструкция «катюши» была с недочётами. Что исправили перед запуском серийного производства

По иронии судьбы руководство страны увидело установку БМ-13 лишь 21 июня 1941 года. В тот же день, за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, когда у границ СССР уже стояли немецкие войска, было принято решение о срочном развертывании серийного производства «катюш».

Клавдия Старцева, секретарь Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия): Когда началась война, армии нужно было оружие, завод приступил к серийному выпуску. Но были такие неуладки, которые нужно было исправлять. Технологи работали круглосуточно над этим. В здании заводоуправления на втором этаже был специальный кабинет, в котором не было ни надписи, ничего. Там занимались усовершенствованием «катюши».

Опытный глаз практиков тут же выявил недочеты. Так, были заужены расстояния между направляющими балками: во время залпа реактивные снаряды могли задеть друг друга. Несовершенной была и система пуска – она отнимала бесценные минуты на отступление батареи.

Клавдия Старцева:

Для того чтобы дать залп, водитель должен был выйти из кабины своей, отбежать в укрытие где-то метров 25 и тогда только повернуть ручку, и батарея давала залп. Но потом усовершенствовали, сделали так, что он мог уже управлять, сидя в машине.

Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны