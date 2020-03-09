Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси ситуация с коронавирусом по-прежнему контролируемая. Напомним, первый пациент, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Первый пациент, у которого был подтвержден этот диагноз, на сегодняшний момент относится к категории выздоровевших. Единственное, что он продолжает медицинское наблюдение, потому что по всем канонам мы должны получить дважды отрицательные тесты лабораторные и выдержать 14-дневный период наблюдений с момента подтверждения диагноза. Поэтому он будет выписан на этой неделе.

Что касается ситуации в Витебске, там тоже все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Практически ни у кого сейчас нет повышения температуры. В одном случае только 37,4, что клинически не значимо. Лабораторные анализы у всех хорошие.