Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить

Новости Беларуси. Вывоз дезинфицирующих средств за пределы Беларуси могут ограничить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщил 9 марта министр здравоохранения, в настоящее время готовится постановление по порядку согласования вывоза таких средств из страны.

Подобные ограничения, к примеру, уже действуют в России. Чтобы предотвратить искусственный дефицит средств, которые спекулянты могут вывозить главным образом в страны с наиболее неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, запрещен вывоз масок, респираторов, спецкостюмов и других изделий.

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Добавим, студенты БНТУ, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, возвращаются в аудитории. 10 марта они приступят к занятиям.