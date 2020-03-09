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Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить

09 марта 2020 11:29
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Новости Беларуси. Вывоз дезинфицирующих средств за пределы Беларуси могут ограничить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщил 9 марта министр здравоохранения, в настоящее время готовится постановление по порядку согласования вывоза таких средств из страны.

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Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить-1

Подобные ограничения, к примеру, уже действуют в России. Чтобы предотвратить искусственный дефицит средств, которые спекулянты могут вывозить главным образом в страны с наиболее неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, запрещен вывоз масок, респираторов, спецкостюмов и других изделий.

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Добавим, студенты БНТУ, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, возвращаются в аудитории. 10 марта они приступят к занятиям.

Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить-4

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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