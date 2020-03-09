Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной артиллерии.

Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):

Благодаря «катюшам» мы выстояли. «Катюша» была той установкой, которая ковала победу. У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было. Это уникальное оружие Второй мировой войны. И мы должны «катюшей» гордиться.