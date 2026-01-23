Новости по тегу #Электроснабжение

Более 7 тысяч мегаватт – это абсолютный максимум. И, что принципиально важно, без сбоев, аварий и экстренных отключений.
В Беларуси продолжается модернизация энергосистемы, растет собственная генерация. Давайте посмотрим, как это отражается на кошельке обычных потребителей.
Хорошая погода увеличит выработку энергии на солнечных и ветровых электростанциях, что приведет к снижению цен. Однако, при менее благоприятных условиях потребление энергии возрастет из-за активного использования кондиционеров и вентиляторов, что приведет к росту цен.
Двое суток энергетики работали в сложных погодных условиях, непрерывно ликвидируя последствия урагана.
Благодаря переподключению на другие линии уже удалось восстановить подачу электричества всем потребителям, включая объекты социальной инфраструктуры.
По уровню газификации наша страна занимает лидирующие позиции. Ежегодно от 40 до 70 населенных пунктов получают природный газ.
В Гродненской области прошли республиканские командно-штабные учения. Энергетики, работники лесхоза, МЧС и ЖКХ оттачивали навыки по устранению последствий непогоды.
Энергосистема снова вышла из строя. Причиной стала серьёзная авария на крупнейшей ТЭЦ.
Самая дорогая коммуналка в Германии – она превышает 380 евро. При этом если сравнивать страны по доле коммунальных платежей в доходе семьи из четырех человек, то в лидерах будет Латвия. Эти расходы отберут около 12 % ежемесячного бюджета. В Беларуси средний платёж – около 140 рублей.
Президент поставил задачу провести ревизию электросетей по стране и при необходимости их модернизировать.
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