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Новости по тегу #Электроснабжение

Беларусь обновила исторический рекорд по пиковой нагрузке потребления электроэнергии в период морозов
23 января 2026 20:28

Беларусь обновила исторический рекорд по пиковой нагрузке потребления электроэнергии в период морозов

Электроэнергия в Беларуси – одна из самых дешёвых в регионе: сравниваем тарифы с Европой
14 ноября 2025 16:57

Электроэнергия в Беларуси – одна из самых дешёвых в регионе: сравниваем тарифы с Европой

В Литве жаркая погода может привести к более высоким счетам за электроэнергию
11 июля 2025 06:45

В Литве жаркая погода может привести к более высоким счетам за электроэнергию

Минэнерго: электроснабжение по всей стране восстановлено
08 апреля 2025 07:13

Минэнерго: электроснабжение по всей стране восстановлено

В Кобрине произошёл масштабный сбой в электроснабжении – было обесточено 88 подстанций, школы и детсады
24 февраля 2025 11:58

В Кобрине произошёл масштабный сбой в электроснабжении – было обесточено 88 подстанций, школы и детсады

Газификацию районов и модернизацию электросетей страны обсудили в Минске
14 февраля 2025 17:01

Газификацию районов и модернизацию электросетей страны обсудили в Минске

Денис Мороз: энергосистема Беларуси готова к реагированию на серьёзные чрезвычайные ситуации
28 ноября 2024 18:20

Денис Мороз: энергосистема Беларуси готова к реагированию на серьёзные чрезвычайные ситуации

Миллионы жителей Кубы вновь остались без электричества
21 октября 2024 07:26

Миллионы жителей Кубы вновь остались без электричества

Где дешевле – сравнили цены на коммуналку в Беларуси, Европе и США
23 сентября 2024 19:07

Где дешевле – сравнили цены на коммуналку в Беларуси, Европе и США

Лукашенко подписал Указ «О повышении надёжности электроснабжения»
12 сентября 2024 18:27

Лукашенко подписал Указ «О повышении надёжности электроснабжения»

Зачем стране вторая АЭС – объяснил министр энергетики Беларуси
05 августа 2024 07:59

Зачем стране вторая АЭС – объяснил министр энергетики Беларуси

В Гомельской области полностью восстановили штатные схемы электроснабжения
27 июля 2024 10:30

В Гомельской области полностью восстановили штатные схемы электроснабжения