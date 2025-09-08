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Рогов: число «желающих» ввести войска в Украину поубавилось после слов Путина

08 сентября 2025 11:00
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Рогов: число «желающих» ввести войска в Украину поубавилось после слов Путина-0

После речи Владимира Путина на ВЭФ-2025 количество стран, готовых направить войска в Украину, уменьшилось. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Рогова, заявление президента России остудило пыл ряда западных государств, до этого поддержавших инициативу Франции.

Рогов отмечает, что размещение иностранных войск на украинской территории станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить. 

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы отправить свой контингент в Украину после прекращения огня.

Путин в своем выступлении заявил, что любые войска в Украине будут считаться законными целями, и отметил, что в случае достижения мира их присутствие больше не потребуется.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Рогов

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