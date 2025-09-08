Прямой эфир

Арина Соболенко укрепила позиции на вершине планетарного рейтинга

08 сентября 2025 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко укрепила позиции на вершине планетарного рейтинга,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Благодаря победе на Открытом чемпионате США белоруска сумела защитить прошлогодние очки. Отныне отрыв от идущей второй польки Иги Швентек составляет более 3,5 тысячи пунктов. Белоруска с большой долей вероятности останется первой ракеткой планеты по итогам года. В финале заключительного мейджора наша прима нанесла поражение Аманде Анисимовой – 6:3, 7:6. Выход американки в титульный матч позволил ей переместиться с 9-й строки на 4-ю. Тройку лучших замыкает Кори Гауф. Второй ракеткой страны на этой неделе стала Александра Саснович. В мировой классификации теннисистка – 126-я. Виктория Азаренко – 133-я. Ирина Шиманович – 172-я.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по футболу проведет матч с Шотландией. Прямая трансляция на СТВ в 21:40
08 сентября 2025 08:23

Сборная Беларуси по футболу проведет матч с Шотландией. Прямая трансляция на СТВ в 21:40

Новый зампредседателя Федерации гандбола – поговорили с Борисом Пуховским о планах, спорте и личном
07 сентября 2025 17:44

Новый зампредседателя Федерации гандбола – поговорили с Борисом Пуховским о планах, спорте и личном

Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было
07 сентября 2025 17:44

Минск впервые принял Кубок Победы по пляжному волейболу – смотрите, как это было