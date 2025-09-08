Арина Соболенко укрепила позиции на вершине планетарного рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Благодаря победе на Открытом чемпионате США белоруска сумела защитить прошлогодние очки. Отныне отрыв от идущей второй польки Иги Швентек составляет более 3,5 тысячи пунктов. Белоруска с большой долей вероятности останется первой ракеткой планеты по итогам года. В финале заключительного мейджора наша прима нанесла поражение Аманде Анисимовой – 6:3, 7:6. Выход американки в титульный матч позволил ей переместиться с 9-й строки на 4-ю. Тройку лучших замыкает Кори Гауф. Второй ракеткой страны на этой неделе стала Александра Саснович. В мировой классификации теннисистка – 126-я. Виктория Азаренко – 133-я. Ирина Шиманович – 172-я.