Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Гучок

В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год
16 февраля 2026 17:08

В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год

В Высшей аттестационной комиссии дали оценку работе белорусских учёных за 2024 год
06 февраля 2025 07:53

В Высшей аттестационной комиссии дали оценку работе белорусских учёных за 2024 год

Лечение онкологий, защита растений – белорусские учёные делают упор на прикладное применение в диссертациях
05 февраля 2025 13:38

Лечение онкологий, защита растений – белорусские учёные делают упор на прикладное применение в диссертациях

«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК
13 февраля 2024 19:46

«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК

Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ
16 ноября 2023 06:52

Система аттестации кадров высшей научной квалификации может стать единой на пространстве СНГ

Новые лица в местной вертикали, диппредставительствах и госорганах. Все подробности кадрового дня в большом репортаже СТВ
26 июня 2018 17:05

Новые лица в местной вертикали, диппредставительствах и госорганах. Все подробности кадрового дня в большом репортаже СТВ