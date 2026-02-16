Новости по тегу #Александр Гучок

Больше всего среди них – китайцев. Высшая аттестационная комиссия подвела итоги работы в прошлом году. Всего 261 соискатель получил ученую степень.
На прикладное применение нацелено большинство работ в 2024 году. 356 соискателей получили ученую степень. Многие результаты научных изысканий уже внедрены в практику.
Об этом заявил председатель Высшей аттестационной комиссии.
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