В Латвии около трети посевных площадей до сих пор остаются неубранными

Некоторым странам, похоже, грозит голодная зима. Латвийские крестьяне бьют тревогу. Уборка зерновых в 2025 году идет крайне неравномерно. Около трети посевных площадей до сих пор остаются неубранными. Напомним, что ранее прибалтийские страны ввели чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за неблагополучных погодных условий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, главная беда – это качество зерна, которое сильно пострадало из-за затяжных дождей. Согласно последним данным, около 90 % собранной пшеницы – кормового качества. В некоторых регионах она вообще годится только на топливо. Вместе с тем аграрии теряют деньги день за днем, бросая все силы на спасение урожая. Сушка и уборка мокрого зерна требует огромных затрат. В ряде случаев фермерам даже приходится доплачивать, чтобы отвезти урожай в пункты приема.

Следующий этап полевых работ – сев озимых – тоже под угрозой. Так, площадь посевов рапса, пшеницы и ржи в этом году будет примерно на 30 % меньше, чем в прошлом. В результате общий урожай не будет и близок к среднему показателю последних лет.