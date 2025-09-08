Польские фермеры несколько часов блокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Проблемы в сельском хозяйстве коснулись не только латвийских аграриев, но и польских. Местные фермеры радикально потребовали защиты от европейского торгового произвола. Наглядная демонстрация недовольства – заблокированный проезд на границе с Украиной. В пробке застряли более 700 транспортных средств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что польские фермеры не первый год проводят акции протеста против въезжающих в страну фур с аграрной продукцией из Украины. Митингующие уверены, что дешевое украинское зерно наносит непоправимый вред польскому бизнесу. На акции протеста к протестующим присоединились депутаты Европарламента, а также представители различных сельскохозяйственных организаций.

Наши доходы упали на 30 %, потому что они везут сюда свою дешевую генно-модифицированную сою и кукурузу, удобрения для которых закупают в Америке. Эти вещества запрещены в Евросоюзе, потому что вызывают страшные заболевания. Если мы начнем использовать ГМО, то полякам грозят штрафы, а им – ничего.

Стартом для роста недовольства стала ситуация с некачественной украинской агропродукцией, которая хлынула на польский рынок после предоставления Киеву права беспошлинного ввоза товаров в ЕС. Тогда цены на всю сельхозпродукцию в стране обрушились. Это поставило местных фермеров на грань выживания. Отметим, несмотря на то, что Евросоюз несколько раз возобновлял и приостанавливал пошлины под давлением протестов фермеров, проблема не была решена.