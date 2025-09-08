Духовно-просветительский фестиваль «Добрые люди» впервые прошёл в Бобруйске

В Бобруйске впервые прошел духовно-просветительский молодежный фестиваль «Добрые люди», сообщили в программе «Прикосновение к свету».
В Бобруйске впервые прошел духовно-просветительский молодежный фестиваль «Добрые люди», сообщили в программе «Прикосновение к свету».
Главной его локацией стала площадь у недавно возрожденного собора Александра Невского Женского монастыря Святых Жен-Мироносиц на территории Бобруйской крепости. Одним из авторов проведения фестиваля стал заслуженный артист Беларуси, почетный гражданин Бобруйска Руслан Алехно.
В течение трех дней у собора Александра Невского совершались богослужения, проходили выставки, концерты, творческие встречи, кинопросмотры, беседы и интерактивные занятия, объединившие детей и взрослых.
Как отмечают организаторы, фестиваль направлен на популяризацию православной культуры и традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, а также укрепление международных культурных связей. Планируется, что в будущем фестиваль «Добрые люди» станет ежегодным.