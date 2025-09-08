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Духовно-просветительский фестиваль «Добрые люди» впервые прошёл в Бобруйске

08 сентября 2025 12:39
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В Бобруйске впервые прошел духовно-просветительский молодежный фестиваль «Добрые люди», сообщили в программе «Прикосновение к свету».

Духовно-просветительский фестиваль «Добрые люди» впервые прошёл в Бобруйске-2

Главной его локацией стала площадь у недавно возрожденного собора Александра Невского Женского монастыря Святых Жен-Мироносиц на территории Бобруйской крепости. Одним из авторов проведения фестиваля стал заслуженный артист Беларуси, почетный гражданин Бобруйска Руслан Алехно.

Духовно-просветительский фестиваль «Добрые люди» впервые прошёл в Бобруйске-4

В течение трех дней у собора Александра Невского совершались богослужения, проходили выставки, концерты, творческие встречи, кинопросмотры, беседы и интерактивные занятия, объединившие детей и взрослых.

Духовно-просветительский фестиваль «Добрые люди» впервые прошёл в Бобруйске-6

Как отмечают организаторы, фестиваль направлен на популяризацию православной культуры и традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, а также укрепление международных культурных связей. Планируется, что в будущем фестиваль «Добрые люди» станет ежегодным.

# Руслан Алехно # Фестиваль # Православные в Беларуси # Религия

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