Прямой эфир

Директор украинской энергокомпании призвал украинцев готовиться к блэкауту

08 сентября 2025 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Директор украинской энергокомпании призвал украинцев готовиться к блэкауту-0

Глава украинской энергетической компании YASNO Сергей Коваленко предупредил о возможных перебоях в электроснабжении осенью и рекомендовал жителям страны запастись предметами первой необходимости, например, пауэрбанками, фонарями, водой и едой длительного хранения. Об этом пишет РИА Новости.

Он также рекомендовал предпринимателям проверить генераторы и резервные блоки питания.

Ранее о сложной зиме и дефиците газа заявляли депутаты Рады и бывший министр энергетики Юрий Продан. По подсчетам, стране может не хватить около 10 миллиардов кубометров топлива, а импорт части объема требует значительных средств.

В качестве меры пресечения гражданам советуют подготовиться к жизнедеятельности в условиях перебоев и холодов.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: Россия готова к диалогу, но как раньше бизнеса быть не может
08 сентября 2025 11:28

Лавров: Россия готова к диалогу, но как раньше бизнеса быть не может

Рогов: число «желающих» ввести войска в Украину поубавилось после слов Путина
08 сентября 2025 11:00

Рогов: число «желающих» ввести войска в Украину поубавилось после слов Путина

Польские фермеры несколько часов блокировали пункт пропуска на границе с Украиной
08 сентября 2025 10:50

Польские фермеры несколько часов блокировали пункт пропуска на границе с Украиной