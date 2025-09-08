Директор украинской энергокомпании призвал украинцев готовиться к блэкауту

Глава украинской энергетической компании YASNO Сергей Коваленко предупредил о возможных перебоях в электроснабжении осенью и рекомендовал жителям страны запастись предметами первой необходимости, например, пауэрбанками, фонарями, водой и едой длительного хранения. Об этом пишет РИА Новости.

Он также рекомендовал предпринимателям проверить генераторы и резервные блоки питания.

Ранее о сложной зиме и дефиците газа заявляли депутаты Рады и бывший министр энергетики Юрий Продан. По подсчетам, стране может не хватить около 10 миллиардов кубометров топлива, а импорт части объема требует значительных средств.

В качестве меры пресечения гражданам советуют подготовиться к жизнедеятельности в условиях перебоев и холодов.

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