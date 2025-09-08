Говорят, что храм в центре Волковыска построен на месте древнего кладбища – побывали в церкви и узнали

Подарим волшебный тур и отправимся в Волковысский район в программе «Путевка BY» на СТВ. Сделаем шикарные кадры на белорусских Мальдивах, испечем вкуснейший хлеб и восхитимся россыпью храмов!

Волковысский район порадует поклонников религиозного туризма. Здесь сохранилось множество старинных храмов. Они – сокровища архитектуры. Намоленные стены приводят мысли в порядок и дарят умиротворение. Одна из православных жемчужинок находится в сердце Волковыска. Свято-Никольская церковь XIX века – изящный союз позднего классицизма и русского стиля.

Сергей Дешук, иерей, настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца:

В этом месте находился древний Никольский храм, он был деревянный, но когда была французская война, храм, к сожалению, был разобран, как некоторые предполагают, на дрова. Так сложилось, что в Волковыске почти не осталось православных храмов, и в середине XIX века в центре города строится Петропавловский храм, при нем начинает свою деятельность петропавловское братство. Они занимаются социальной, благотворительной деятельностью.

Сергей Дешук:

И они вот приняли для себя решение восстановить Никольский храм. Эта местность выказывалась всеми, что где-то здесь был храм, было некогда кладбище. И когда начали копать основу для фундамента, начали находить захоронения, это стало подтверждением.

Сергей Дешук:

Предположительно, строительство начинается в 1866 году, в память о спасении императора, и строительство идет до 1874 года. 19 января по старому стилю, 1 февраля по новому стилю, в 1875 году наш храм освящается в честь Святителя Николая.

Спустя время, в жизни церкви начался шторм. В 1919 году с нее сняли купола и превратили в гарнизонный храм. С началом Великой Отечественной войны церковь превращают вначале в казарму, затем переделывают в военный склад. Ситуация была плачевная.