Белорусские Мальдивы! Рассказываем, какие карьеры под Волковыском самые красивые и безопасны для посещения

Подарим волшебный тур и отправимся в Волковысский район в программе «Путевка BY» на СТВ. Сделаем шикарные кадры на белорусских Мальдивах, испечем вкуснейший хлеб и восхитимся россыпью храмов!

Созвездие красоты и море изумрудов! Во многих регионах Беларуси есть потрясающие Мальдивы! Технические карьеры, в которых добывали мел, со временем заполняются грунтовыми водами и осадками и приобретают невероятный бирюзовый оттенок.

Детище предприятия «Красносельскстройматериалы» впечатляет своим масштабом и величием. Экзотические панорамы навсегда останутся в сердце.

Людмила Лазарева, художник-оформитель музея ОАО «Красносельскстройматериалы»:

Наша история берет начало за 60 миллионов лет, когда территория современной Беларуси была покрыта морской гладью. Как и теперь, в море обитали аммониты, белемниты, ракушки, морские ежи. На протяжении долгого времени они смешивались с карбонатами – морскими солями, откладывались на дне моря в виде залежей мела. Приблизительно 200 тысяч лет назад могучий Сожский ледник вырвал со дна морского огромнейшие глыбы мела.

Людмила Лазарева:

Наша же история берет начало в августе 1914 году. Именно тогда был построен наш цементный завод, мел – это основное сырье для производства практически всех стройматериалов. Добывают мел у нас круглогодично с помощью шагающих экскаваторов.

Эта лазурь пленит своей красотой и создана для сказочных фотосессий! В Волковысском районе сегодня около 20 карьеров. Каждый по-своему уникален и неповторим. Но к посещению туристов разрешена лишь линза под № 14, где оборудована смотровая площадка. Все в целях безопасности. Только представьте, здесь добыли на благо страны 14 миллионов тонн мела! Глубина воды – 30 метров, а высота вместе с насыпью – 60.

Еще одна живописная линза находится рядом с УП «Красносельскавтотранс». Этот изумруд в огранке леса сияет в любую пору года и погоду. И хоть карьер запрещен к посещению, записавшись на экскурсию в заводской музей, гид Людмила отыщет для вас безопасную тропинку и откроет немало удивительных фактов! Промышленный туризм – просто бомба!