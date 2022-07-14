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«Говорит Ленинград». Режиссёр-постановщик рассказал о новом спектакле про жизнь в блокаде

14 июля 2022 12:58
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Тема страшной войны и Великой Победы всегда актуальна для белорусов. В годы Великой Отечественной мы потеряли каждого четвертого белоруса. По новым данным – каждого третьего. Поэтому об этом нужно говорить и в будни, и в праздники. «Говорит Ленинград». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер-постановщик этого спектакля Михаил Климчук. Поговорим о том, как создавался спектакль и как пришли к этой теме.  

Александр Меженный, ведущий:  
«Говорит Ленинград» – это страшные слова. Они одновременно вселяли надежду и ужас, потому что этот голос мог замолчать в любой момент. Почему эта тема взята, как вы к этому пришли?  

Постановка по книге Ольги Берггольц «Говорит Ленинград»  

«Говорит Ленинград». Режиссёр-постановщик рассказал о новом спектакле про жизнь в блокаде-1

Михаил Климчук, режиссер-постановщик спектакля «Говорит Ленинград»:  
Тема взята самим белгородским театром кукол. Мне позвонили. Предложили такую постановку по книге Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Ольга Берггольц работала на радио, и со своими ребятами, которые работали на радио, она не давала умолкнуть городу. Даже если умолкало радио, они пускали метроном, чтобы люди, которые остались в одиночестве в холодным разбомбленных квартирах, слышали, что город жив, что радио живет. Радио держало жизнь.  

Александр Меженный:  
То есть на основе этих историй, которые там написаны, на основе реальных историй людей, которые прошли блокаду в Ленинграде, это все и поставлено. Какие еще материалы вы брали, на что опирались? Может быть, какие-то архивные материалы поднимались?  

Михаил Климчук:  
Ольга Прусак писала пьесу, драматург нашего театра. 80 % – это Ольга Берггольц «Говорит Ленинград». Ольга Прусак нашла еще какие-то материалы и взяла на себя ответственность включить эти документальные материалы в свою пьесу.  

«Я бы ни в коем случае не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации»  

«Говорит Ленинград». Режиссёр-постановщик рассказал о новом спектакле про жизнь в блокаде-4

Александр Меженный:  
Этот спектакль, который был показан в России и который будет сейчас показан здесь, в Витебске, высоко отмечен Министерством обороны Российской Федерации. Даже получили специальную награду. Вы для себя что-то вынесли в процессе работы, открыли какую-то новую историю про то время, про тех людей?  

Михаил Климчук:
Я полгода изучал все, искал архивы, материалы, документальные съемки, как жили люди, в каких условиях. Читал истории, пьесы, рассказы, документальные книги – это очень страшно. Я бы ни в коем случае не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации.  

Александр Меженный:  
Почему эта тема актуальна именно сейчас? Стоит ли за нее браться? У нас Год исторической памяти. Имеют ли будущее такие постановки и нужны ли они?  

Почему тема актуальна и как артисты справились с постановкой?  

«Говорит Ленинград». Режиссёр-постановщик рассказал о новом спектакле про жизнь в блокаде-7

Михаил Климчук:  
Я думаю, да, потому что особенно для детей, у которых спрашиваешь годы Великой Отечественной, а они даже не понимают, о чем идет речь. Они не понимают, насколько это страшно, мерзко, все, что происходило тогда. И именно для этого подрастающего поколения – посмотрите, что происходило, осознайте, почему собираются 9 мая люди, дедушки и бабушки с медалями сидят и плачут.  

Александр Меженный:  
Этот спектакль о жизни, о войне, о надежде?  

Михаил Климчук:  
Только о жизни. О творчестве. Как творчество поддерживало людей в эти трудные дни.  

Александр Меженный:  
Как справились с поставленной задачей артисты театра?  

«Говорит Ленинград». Режиссёр-постановщик рассказал о новом спектакле про жизнь в блокаде-10

Михаил Климчук:  
Актеры белгородского театра – хорошие ребята. С ними было шикарно работать, все понимали, на раз-два ловили мысль, что хочется передать. Конечно, они сами понимают, что это такое. Там все достаточно взрослые люди, и они понимали, что это за беда, которая происходила тогда в Ленинграде. Все на одном дыхании. Мы с ними работали очень хорошо.  

Александр Меженный:  
Эта постановка – еще один вариант сотрудничества двух стран. Я полагаю, что те зрители, которые окажутся на спектакле, получат удовольствие и вынесут для себя что-то новое.  

В 18:00 приходите – «Говорит Ленинград».  

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# Театр # общество # Александр Меженный # Михаил Климчук # Ольга Берггольц # Ольга Прусак # Фотофакт

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