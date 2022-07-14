«Говорит Ленинград». Режиссёр-постановщик рассказал о новом спектакле про жизнь в блокаде

Тема страшной войны и Великой Победы всегда актуальна для белорусов. В годы Великой Отечественной мы потеряли каждого четвертого белоруса. По новым данным – каждого третьего. Поэтому об этом нужно говорить и в будни, и в праздники. «Говорит Ленинград». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер-постановщик этого спектакля Михаил Климчук. Поговорим о том, как создавался спектакль и как пришли к этой теме. Александр Меженный, ведущий:

«Говорит Ленинград» – это страшные слова. Они одновременно вселяли надежду и ужас, потому что этот голос мог замолчать в любой момент. Почему эта тема взята, как вы к этому пришли? Постановка по книге Ольги Берггольц «Говорит Ленинград»

Михаил Климчук, режиссер-постановщик спектакля «Говорит Ленинград»:

Тема взята самим белгородским театром кукол. Мне позвонили. Предложили такую постановку по книге Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Ольга Берггольц работала на радио, и со своими ребятами, которые работали на радио, она не давала умолкнуть городу. Даже если умолкало радио, они пускали метроном, чтобы люди, которые остались в одиночестве в холодным разбомбленных квартирах, слышали, что город жив, что радио живет. Радио держало жизнь. Александр Меженный:

То есть на основе этих историй, которые там написаны, на основе реальных историй людей, которые прошли блокаду в Ленинграде, это все и поставлено. Какие еще материалы вы брали, на что опирались? Может быть, какие-то архивные материалы поднимались? Михаил Климчук:

Ольга Прусак писала пьесу, драматург нашего театра. 80 % – это Ольга Берггольц «Говорит Ленинград». Ольга Прусак нашла еще какие-то материалы и взяла на себя ответственность включить эти документальные материалы в свою пьесу. «Я бы ни в коем случае не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации»

Александр Меженный:

Этот спектакль, который был показан в России и который будет сейчас показан здесь, в Витебске, высоко отмечен Министерством обороны Российской Федерации. Даже получили специальную награду. Вы для себя что-то вынесли в процессе работы, открыли какую-то новую историю про то время, про тех людей? Михаил Климчук:

Я полгода изучал все, искал архивы, материалы, документальные съемки, как жили люди, в каких условиях. Читал истории, пьесы, рассказы, документальные книги – это очень страшно. Я бы ни в коем случае не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации. Александр Меженный:

Почему эта тема актуальна именно сейчас? Стоит ли за нее браться? У нас Год исторической памяти. Имеют ли будущее такие постановки и нужны ли они? Почему тема актуальна и как артисты справились с постановкой?