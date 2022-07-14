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В Гомеле проходит чемпионат по спасательному многоборью

14 июля 2022 11:50
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Новости Беларуси. Чемпионат по спасательному многоборью в эти дни проходит в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования проводятся по пяти видам в индивидуальном и командном зачете.  

В Гомеле проходит чемпионат по спасательному многоборью-1

Главной площадкой состязаний стала акватория Новобелицкого пляжа. Участники соревнуются в плавании в ластах на дистанции с препятствиями и подаче спасательного круга. Также, используя манекен, тренируются в транспортировке утопающего на берег, к бригаде медиков. Самая сложная и зрелищная дисциплина многоборья – выход катера по тревоге. Преодолев 500 метров, водолазы на скорость разыскивают тело пострадавшего под водой на глубине 5 метров. К сожалению, такие ситуации случаются и в реальной жизни.  

В Гомеле проходит чемпионат по спасательному многоборью-4

Сергей Силкин, водолаз Ветковской спасательной станции:  
Был у нас похожий случай на пляже, когда человек пришел – заведомо мы, конечно, не можем определить, есть у человека болезнь или нет, – пришел, а оказалось, когда вызвали скорую помощь: у него сопутствующая болезнь была, эпилепсия. Он зашел в воду, на небольшую достаточно глубину – 1,2 метра – и у него случился приступ. В это время проходило дежурство на пляже, матрос по тревоге, дежурная смена подбежала, достали, оказали помощь, вызвали скорую. В общем, человек если бы купался в местах, запрещенных для купания, помощь он бы не получил и никто бы не оказал ему эту помощь.  

В Гомеле проходит чемпионат по спасательному многоборью-7

Лучшие команды справляются с этим заданием за две минуты. Судейская коллегия по итогам соревнования определит сильнейших в личном и командном зачетах.  

# Спортивные соревнования # общество # Сергей Силкин # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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