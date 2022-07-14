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В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»

14 июля 2022 12:53
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Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств.  

В Витебске работает Полина Королева.  

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»-1

Полина Королева, корреспондент:
Витебск превращается в настоящий город-праздник. Площадь лауреатов – одно из главных украшений террасы Летнего амфитеатра. Ее заложили в 2009 году. Награду от Президента, которая называется «Через искусство – к миру и взаимопониманию» получат Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры».

Из отличительных черт, на что сразу падает глаз – 80-сантиметровая копия статуэтки девушки с венком в руках. Это увеличенная копия оригинального приза, который с 2005 года вручается лауреатам премии Президента.

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»-4

Это лишь одно из знаковых мероприятий этого дня. Уже открылась выставка «Песняры земли белорусской». В экспозиции более 60 работ, участвуют и участники международного пленэра, в числе которых студенты первого курса белорусских и российских художественных академий. Писали они о Якубе Колосе и Янке Купале, так как пленэр посвящен 140-летию со дня рождения народных поэтов. Интересно, что пишут они о классиках, но в совершенно современных самобытных и интересных стилях. Вообще, пленэр – это давняя традиция писания эскизов, этюдов на открытом воздухе. Часто коллективная.

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»-7

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств:
Были на родине Янки Купалы, на родине Якуба Коласа, там художники работали. И создали, это правда фантастика, около 60 работ. То есть это 21 участник поработали так, как, в общем, месяц-два плодотворных восьмичасовых рабочих дней. Мы работали, правда, не покладая рук.

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»-10

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:
Я видел потрясающие вдохновленные лица, которые работали у своих мольбертов, не отходя. И действительно чувствуется энергия, которая отходила от нашего пленэра. Выдались замечательные результаты. Обычно пленэр – это больше этюдного характера работы, а сегодня мы видим произведения искусства. И это действительно исторический момент, потому что это большая редкость в нашей истории. И сегодня мы видим очень завершенные профессиональные холсты.  

В Витебске прошло шествие мажореток.  

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»-13

Полина Королева:
Сегодня в течение дня пройдет большое количество мероприятий, а самым важным станет церемония открытия «Славянского базара».  

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