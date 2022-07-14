В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»

Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств. В Витебске работает Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Витебск превращается в настоящий город-праздник. Площадь лауреатов – одно из главных украшений террасы Летнего амфитеатра. Ее заложили в 2009 году. Награду от Президента, которая называется «Через искусство – к миру и взаимопониманию» получат Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры». Из отличительных черт, на что сразу падает глаз – 80-сантиметровая копия статуэтки девушки с венком в руках. Это увеличенная копия оригинального приза, который с 2005 года вручается лауреатам премии Президента.

Это лишь одно из знаковых мероприятий этого дня. Уже открылась выставка «Песняры земли белорусской». В экспозиции более 60 работ, участвуют и участники международного пленэра, в числе которых студенты первого курса белорусских и российских художественных академий. Писали они о Якубе Колосе и Янке Купале, так как пленэр посвящен 140-летию со дня рождения народных поэтов. Интересно, что пишут они о классиках, но в совершенно современных самобытных и интересных стилях. Вообще, пленэр – это давняя традиция писания эскизов, этюдов на открытом воздухе. Часто коллективная.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств:

Были на родине Янки Купалы, на родине Якуба Коласа, там художники работали. И создали, это правда фантастика, около 60 работ. То есть это 21 участник поработали так, как, в общем, месяц-два плодотворных восьмичасовых рабочих дней. Мы работали, правда, не покладая рук.