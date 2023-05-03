Братислав Живкович, сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР:

Мы просто ждем этого. Западные страны просто давят Украину. Сказали: мы вам дали столько снарядов, танков, столько денег. Вы должны это сделать, потому что мы больше не можем говорить своему народу, почему вас так поддерживаем, а вы там ничего не делаете. Они просто принуждены на это наступление. У них нет сил на это, но они вынуждены.

И мы ждем. Я вам скажу, что на каждом участке нашего фронта сделана очень хорошо оборона, мы ждем это наступление, которое мы просто разгромим. После этого будет наше наступление. У них больше не будет никаких серьезных сил, чтобы что-то больше сделать, потому что под давлением они должны сделать этот шаг. Просто невероятно, что они хотят сделать. Они хотят занять Мариуполь и Кремль. Что это такое? Мы видим, что Зеленский по носу чешет, наркотики употребляет, как и его бойцы под Донбассом. Очень много таких бойцов попадает в плен, который уже слабо может говорить. Мы понимаем, что это политическое решение. Как и Артемовск. Он хочет до последнего украинца защищать Артемовск, потому что это фактически его политический ход. Поэтому мне очень жаль украинцев, которые там погибают из-за Америки. У них больше нет серьезного обучения. Сейчас это просто люди, которых они гребут на улицах и отправляют на передовую.

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