Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и безопасность страны. В гостях политолог Андрей Лазуткин и сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР Братислав Живкович.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что вы как действующий боец думаете о контрнаступлении, что сейчас сотрясает пока медийное поле, но тем не менее вопросы серьезные? Мы знаем, что враг готовится к своему крысиному прыжку.
Братислав Живкович, сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР:
Мы просто ждем этого. Западные страны просто давят Украину. Сказали: мы вам дали столько снарядов, танков, столько денег. Вы должны это сделать, потому что мы больше не можем говорить своему народу, почему вас так поддерживаем, а вы там ничего не делаете. Они просто принуждены на это наступление. У них нет сил на это, но они вынуждены.
И мы ждем. Я вам скажу, что на каждом участке нашего фронта сделана очень хорошо оборона, мы ждем это наступление, которое мы просто разгромим. После этого будет наше наступление. У них больше не будет никаких серьезных сил, чтобы что-то больше сделать, потому что под давлением они должны сделать этот шаг. Просто невероятно, что они хотят сделать. Они хотят занять Мариуполь и Кремль. Что это такое? Мы видим, что Зеленский по носу чешет, наркотики употребляет, как и его бойцы под Донбассом. Очень много таких бойцов попадает в плен, который уже слабо может говорить. Мы понимаем, что это политическое решение. Как и Артемовск. Он хочет до последнего украинца защищать Артемовск, потому что это фактически его политический ход. Поэтому мне очень жаль украинцев, которые там погибают из-за Америки. У них больше нет серьезного обучения. Сейчас это просто люди, которых они гребут на улицах и отправляют на передовую.
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