Кочанова: в сфере обращения с отходами белорусам нужно работать ещё быстрее и эффективнее

Новости Беларуси. В сфере обращения с отходами белорусам нужно работать еще быстрее и эффективнее. Внимание на этом акцентировала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Барановичах 3 мая прошло выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики.

В центре внимания – вопрос выполнения поручений главы государства об организации работы по обращению с отходами. Их в Беларуси ежегодно образуется около 4 миллионов тонн. В стране планируется создать как минимум 30 крупных комплексов сортировки и переработки. Сегодня уже ведется строительство площадок в Минске, Орше и Бобруйске. Работают центры в Бресте и Гродно. Один из успешных примеров – сортировочно-перегрузочная станция твердых коммунальных отходов в Барановичах. Модернизация позволила удвоить мощности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Была поставлена задача – на примере Барановичей сделать так, чтобы это действительно был пример для всей страны. Мы видим, что многое сегодня уже удалось сделать. Действительно, есть хорошая сортировочная станция, приемочные пункты по заготовке вторресурсов, где люди могут сдать эти вторичные ресурсы. Есть и система, которая уже работает по раздельному сбору мусора. Вместе с тем мы понимаем, что стопроцентного охвата еще нет по установке раздельных контейнеров для сбора мусора. Поэтому, конечно, еще эту работу надо довести до окончательного разрешения, как и во всей нашей стране.