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Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудили в Минске. Чем впервые дополнили документ?

03 мая 2023 19:05
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Новости Беларуси. О тенденциях, которые сегодня влияют на международную и региональную безопасность, говорили 3 мая в Научно-исследовательском институте Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудили в Минске. Чем впервые дополнили документ?-1

Участников дискуссионной площадки в первую очередь интересовали новации в военной сфере, где особый акцент сделан на сохранении стабильности, реализации мероприятий в рамках системы стратегического сдерживания, а также готовности граждан к защите Отечества. С учетом происходящих изменений определены национальные интересы Беларуси, в том числе сформулированы новые. Впервые в документ включены положения о необходимости всемерной защиты народа Беларуси как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти.  

Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудили в Минске. Чем впервые дополнили документ?-4

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:  
Сегодня в качестве основных индикаторов национальной безопасности в военной сфере в проекте новой Концепции закреплены три базовых. Это оценка состояния военно-политической обстановки, во-вторых, оценка готовности военной организации государства выполнять задачи по предназначению. Ну и, пожалуй, самый уникальный и самый масштабный индикатор это уровень военной мощи государства   

Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудили в Минске. Чем впервые дополнили документ?-7

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
В области сферы военной безопасности наша Концепция сориентирована на мероприятия стратегического сдерживания. Именно на недопущение военного конфликта на нашей земле. Поэтому сейчас как никогда этот вопрос актуален и крайне важен для нашего государства.  

Обсуждение Концепции национальной безопасности проходит по поручению главы государства. Ее важная составляющая – система стратегического сдерживания.  

# Национальная безопасность # общество # Виктор Тумар # Павел Муравейко # Фотофакт

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