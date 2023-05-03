Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудили в Минске. Чем впервые дополнили документ?

Новости Беларуси. О тенденциях, которые сегодня влияют на международную и региональную безопасность, говорили 3 мая в Научно-исследовательском институте Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников дискуссионной площадки в первую очередь интересовали новации в военной сфере, где особый акцент сделан на сохранении стабильности, реализации мероприятий в рамках системы стратегического сдерживания, а также готовности граждан к защите Отечества. С учетом происходящих изменений определены национальные интересы Беларуси, в том числе сформулированы новые. Впервые в документ включены положения о необходимости всемерной защиты народа Беларуси как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти.

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси: Сегодня в качестве основных индикаторов национальной безопасности в военной сфере в проекте новой Концепции закреплены три базовых. Это оценка состояния военно-политической обстановки, во-вторых, оценка готовности военной организации государства выполнять задачи по предназначению. Ну и, пожалуй, самый уникальный и самый масштабный индикатор – это уровень военной мощи государства

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В области сферы военной безопасности наша Концепция сориентирована на мероприятия стратегического сдерживания. Именно на недопущение военного конфликта на нашей земле. Поэтому сейчас как никогда этот вопрос актуален и крайне важен для нашего государства.

Обсуждение Концепции национальной безопасности проходит по поручению главы государства. Ее важная составляющая – система стратегического сдерживания.