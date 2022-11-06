Готовим газон к зиме: какие средства можно применять для защиты от вредителей и болезней?

Настало время одного из важнейших этапов подготовки газона к зиме – тщательного осмотра, чтобы выявить болезни и вредителей, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Если проблема обнаружена, проводится обработка фунгицидами и другими химическими препаратами. Важно: применять можно только средства, разрешенные для использования в частном секторе. Против наиболее часто встречающихся болезней газона применяют следующие фунгициды: «Хорус», «Рестлер», «Максим», «Коронет» – согласно инструкции. Опрыскивание газонов перед зимним «сном» очень эффективно в борьбе с его болезнями.

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