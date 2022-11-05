Марафон больших дел шагает по стране. Какими объектами пополняется Беларусь накануне 7 Ноября?

Новости Беларуси. У 7 ноября современный смысл. Белорусы получают то, что делает нашу жизнь лучше. Из года в год традиция, которая сохранилась с советских времен, в пасмурные дни ноября несет в каждый уголок страны яркие краски и объединят белорусов. Новые дома, детские площадки, больницы, дороги и мосты. Марафон больших дел шагает по стране. Где уже перерезали красные ленточки, расскажет Юлия Мычка.

Вот так выглядит наше прошлое, а вот так – настоящее.

Кассеты, рентгеновская пленка и растворы, все это осталось в прошлом. В работе врача-рентгенолога Натальи Шабловской наступает новая полоса, четкая и ясная. Такая же, как снимки, которые делает этот рентген-аппарат последнего поколения. Теперь обследование пациентов станет более информативным и точным. Современный кабинет лучевых исследований стал важным и нужным подарком для пациентов и медиков.

Наталья Шабловская, врач-рентгенолог могилевской поликлиники № 9:

Конечно, будет легче. Снимочки очень хорошего качества, они цифровые. Пленочка – бывает где-то какой-то подтек от проявителя, фиксажа. А здесь контрастность другая, четкие более снимочки. Более быстро приходит, не нужно долго ждать, пока снимок проявится.

Предыдущий аппарат здесь аккуратно эксплуатировали больше трех десятков лет. Могли бы и дольше, но оборудование морально и технически устарело. На смену пленке приходят цифровые технологии с массой преимуществ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Намного проще станет работать медицинскому персоналу, ведь раньше на поиски определенного снимка уходило время. Все они хранились в архиве, теперь (оцифрованные) будут находиться в специальной базе. И вот таким негативам можно сказать до свидания. В среднем за смену в поликлинике производят до 40 рентгеновских снимков, и если раньше на прием одного пациента уходило около 10 минут, то теперь благодаря современной технике это время сократится в три раза.

Валерий Тарасенко, житель Могилева:

Я очень рад, что вообще произошла модернизация, что открыли рентген-кабинет, такой прекрасный, аккуратный, светлый. Думаю, это большая польза не только для медперсонала, который будет еще лучше работать и не только нас лечить, но всех жителей нашего микрорайона.

Уже к концу года современный кабинет лучевых исследований появиться и в могилевской поликлинике № 4. Подарки, которые белорусы получают накануне 7 Ноября, принесут много пользы. Это новые возможности в самых разных сферах. В 2022 году настоящий бум мостов. Только в Витебской области в преддверие праздника открыли сразу три сооружения.

А в Гомеле движение запустили по одной из главных транспортных артерий. Сельмашевский путепровод был на ремонте около девяти месяцев. Он соединяет микрорайон Гомсельмаш с Центральным и Советским районами областного центра. Ежедневный трафик оценивается в 200 тысяч машин. Учитывая значимость магистрали, строители завершили ремонт в рекордные сроки. Работали в две смены, а иногда и круглосуточно, используя современные отечественные материалы. Как результат: прочность конструкции увеличена в три раза. В Гомеле открылась одна из главных транспортных артерий. Ремонт путепровода завершили в рекордные сроки

Подарок к 7 ноября получили и жители Гродно. В торжественной обстановке в областном центре открыли новую двухуровневую транспортную развязку, которая станет частью второй кольцевой дороги вокруг областного центра. На перекрестке, где вырос путепровод, дан официальный старт движению. Момент долгожданный. Ведь рядом расположено градообразующее предприятие «Гродно Азот», куда каждое утро приезжают на работу больше 7 тысяч горожан.

Дмитрий Момот, мастер цеха предприятия «Гродно Азот»:

Эту дорогу мы ждали. Были вопросы по движению автотранспорта и подъездным путям к нашему предприятию. Думаю, что сейчас они будут решены, будут новые схемы и маршруты движения, мы сможем более уверенно и более быстро передвигаться.