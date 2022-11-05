Азарёнок о Тихановской: змагар, твоя лидарка призвала бандеровцев зафигачить ракетой по твоей хате
Уже прямые призывы беглых к ударам по территории Беларуси говорят о возможных провокациях против нашей страны. На неделе нашими силовиками был сбит украинский беспилотник, а к инженерным сооружениям на границе приезжал БТР с группой вооруженных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто и для чего хочет втянуть нашу страну в военный конфликт? Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Она это сказала. Она произнесла это гнилым ртом, наполненным западными выделениями. Змагар, что с хлебалом? Твоя лидарка призвала бандеровцев зафигачить ракетой по твоей хате. Знаешь ли ты, обезьяна, как звучит звук прилета? Там всего несколько секунд металлического свиста, а потом тебя разрывает на куски, разворачивает твои кишки, а остатки того, что у людей зовется мозгом, плавится в горячую кашу. Ты за это голосовал, ты за это шатался, ты за это сидишь. Чтобы сдохнуть. С разрешения твоей фюрерши.
И в чем два года назад был неправ Евгений Пустовой? Только вы тогда хихикали.
Если убрать в сторону журналистские эпитеты и дешевые дипломатические заигрывания, то Тихановская предложила бомбить Беларусь. Именно бомбить.
Григорий Азаренок:
Для всех кастрюлеголовых бандеровцев и панскошляхетного отребья еще раз – записывайте каждое слово. Говорит главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
«Ответ будет мгновенный. Просто в одну секунду». Лукашенко рассказал, что случится, если нападут на Беларусь.
Григорий Азаренок:
А теперь сравните, белорусы. Президент вам – биотехнологическую корпорацию к праздничному столу, а они – аккурат HIMARS в дом. Хотя белорусы уже все поняли давно. Даже американский социологический институт показал следующие данные.
Кровавая подстилка – 1 %.
Свекловидный алкаш – 1 %.
Злая баба рыка – 1 %.
Как гвозди в гроб. Осталось прикопать, чтобы не шмонило. Но личинки из трупа еще издают звуки. И очень показательные. На экране – ущербное существо. И вот что оно изрыгает.
«Я надеюсь, что этот конфликт станет последним и закроет византийский вопрос раз и навсегда». Но не сам усатый наркоманчик такое придумал. Они всего лишь разбрызгивают то, что извергают из себя их хозяева, сатанисты покруче. Американский сенатор – об истинных целях всего этого бесовского отребья.
«Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США», – американский конгрессмен Джейми Раскин.
Григорий Азаренок:
Ну никто, в принципе, и не сомневался. Только дырку от бублика вы получите, психи. Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вчера, в день изгнания клятых ляхов из Москвы, можно было пересмотреть большую классику. В видео.
А сегодня ведь тоже дата прекрасная. День, когда пан Тадэвуш сдался на высокую милость победителя, чудо-богатыря Суворова Александра Васильевича. Никогда презренное племя шляхтюков не побеждало Александра. И вы на колени встанете. А пока не поймете этого, мерзните. Мы в это время икоркой побалуемся.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то я давно был под Минском. В бассейнах выращивают осетровых и получают черную икру. Я у них, если кому-то баночку подарить, сувенирную вот чтоб… И все удивляются. Ильхаму Алиеву или Путину я специально... Думают, что это мы купили, упаковали и прочее. Я говорю: «Попробуй, в Кремле такой нет». Удивляется, что мы можем производить такую икру. Почему это не делать, не знаю… Если мы освоили эти технологии.
Григорий Азаренок:
К слову, об икре. Для настроения вам – прекрасный мультик. Смотрите здесь.
А в понедельник День Великой Октябрьской социалистической революции. И чем он для нас важен? Да тем, что тогда сюда их приперлось несметная рать. Французы, немцы, англичане, японцы, чехословаки, американцы, итальяшки, ляхи. Все поживиться хотели, все сбежались нас грабить. Но молодая советская власть, практически безоружная вначале, порубала всю эту сволочь.
В понедельник Первый позвал рубить. Будем рубить.