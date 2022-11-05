Азарёнок о Тихановской: змагар, твоя лидарка призвала бандеровцев зафигачить ракетой по твоей хате

Уже прямые призывы беглых к ударам по территории Беларуси говорят о возможных провокациях против нашей страны. На неделе нашими силовиками был сбит украинский беспилотник, а к инженерным сооружениям на границе приезжал БТР с группой вооруженных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто и для чего хочет втянуть нашу страну в военный конфликт? Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Она это сказала. Она произнесла это гнилым ртом, наполненным западными выделениями. Змагар, что с хлебалом? Твоя лидарка призвала бандеровцев зафигачить ракетой по твоей хате. Знаешь ли ты, обезьяна, как звучит звук прилета? Там всего несколько секунд металлического свиста, а потом тебя разрывает на куски, разворачивает твои кишки, а остатки того, что у людей зовется мозгом, плавится в горячую кашу. Ты за это голосовал, ты за это шатался, ты за это сидишь. Чтобы сдохнуть. С разрешения твоей фюрерши. И в чем два года назад был неправ Евгений Пустовой? Только вы тогда хихикали.

Если убрать в сторону журналистские эпитеты и дешевые дипломатические заигрывания, то Тихановская предложила бомбить Беларусь. Именно бомбить.

Григорий Азаренок:

Для всех кастрюлеголовых бандеровцев и панскошляхетного отребья еще раз – записывайте каждое слово. Говорит главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

«Ответ будет мгновенный. Просто в одну секунду». Лукашенко рассказал, что случится, если нападут на Беларусь.

Григорий Азаренок:

А теперь сравните, белорусы. Президент вам – биотехнологическую корпорацию к праздничному столу, а они – аккурат HIMARS в дом. Хотя белорусы уже все поняли давно. Даже американский социологический институт показал следующие данные. Кровавая подстилка – 1 %.

Свекловидный алкаш – 1 %.

Злая баба рыка – 1 %. Как гвозди в гроб. Осталось прикопать, чтобы не шмонило. Но личинки из трупа еще издают звуки. И очень показательные. На экране – ущербное существо. И вот что оно изрыгает.

«Я надеюсь, что этот конфликт станет последним и закроет византийский вопрос раз и навсегда». Но не сам усатый наркоманчик такое придумал. Они всего лишь разбрызгивают то, что извергают из себя их хозяева, сатанисты покруче. Американский сенатор – об истинных целях всего этого бесовского отребья.

«Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США», – американский конгрессмен Джейми Раскин.

Григорий Азаренок:

Ну никто, в принципе, и не сомневался. Только дырку от бублика вы получите, психи. Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вчера, в день изгнания клятых ляхов из Москвы, можно было пересмотреть большую классику. В видео.

А сегодня ведь тоже дата прекрасная. День, когда пан Тадэвуш сдался на высокую милость победителя, чудо-богатыря Суворова Александра Васильевича. Никогда презренное племя шляхтюков не побеждало Александра. И вы на колени встанете. А пока не поймете этого, мерзните. Мы в это время икоркой побалуемся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то я давно был под Минском. В бассейнах выращивают осетровых и получают черную икру. Я у них, если кому-то баночку подарить, сувенирную вот чтоб… И все удивляются. Ильхаму Алиеву или Путину я специально... Думают, что это мы купили, упаковали и прочее. Я говорю: «Попробуй, в Кремле такой нет». Удивляется, что мы можем производить такую икру. Почему это не делать, не знаю… Если мы освоили эти технологии.