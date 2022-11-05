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В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде

05 ноября 2022 15:28
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Новости Беларуси. По инициативе Генеральной прокуратуры Беларуси свыше 2,5 тысячи музейных экспозиций, посвященных делу о геноциде белорусского народа, открылись в школах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники вместе с учителями проходят по следам прошлого, чтобы свидетельства и факты войны сохраняли свою правдивость и точность.

О воспитании чувств – материал Кристины Протосовицкой.

В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде-1

Мой прадедушка Нагорняк Василий Иванович, он участник Великой Отечественной войны, был награжден медалью «За взятие Берлина». Это повод мне гордиться за своего прадедушку.

В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде-4

Портрет своего дедушки Максим Каллаур принес лично, чтобы дополнить музейный остров «Время помнить» своей родной 15-й школы Пинска. «Героизм предков» – это один из разделов музейной экспозиции о тех, кто добывал Победу на полях сражений. Забвению не подлежат факты зверских бесчинств и убийств мирных жителей – детали дела о геноциде белорусского народа знакомят школьников с ранее неизвестными фактами. В школьной коллекции нашлось место как настоящим артефактам войны, личным вещам погибших, так и современным технологиям – QR-коды раскрывают еще больше информации.

В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде-7

Александра Тишкова, учащаяся средней школы № 15 Пинска:
Прабабушка по папиной линии была в концлагере, поэтому мы – та семья, которая как никто знает, что это такое. И моя прабабушка рассказывала моему папе, дедушке про все те страшные события, которые происходили. Поэтому мы свято чтим ее память и в целом память всего нашего народа.

Сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и донести ее до молодого поколения – один из посылов таких школьных экспозиций. Их создание проходит при поддержке прокуроров страны.

В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде-10

Дмитрий Позняк, пинский межрайонный прокурор:
В ходе расследования уголовного дела мы устанавливаем не только факты варварства нацистов и их пособников, но и факты подвига нашего народа, его мужества и стойкости. Эти примеры должен знать каждый, особенно подрастающее поколение.

В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде-13

О тяготах белорусского народа в годы Великой Отечественной войны рассказывает и музей боевой славы в 120-й минской школе. На протяжении 40 лет здесь бережно хранят память о мужестве и героизме. Каждый экспонат – частичка личной истории тех, кто спасал человечество от коричневой чумы. В этом году фонд пополнили десятки новых артефактов. Часть из них передана Генеральной прокуратурой. Подробности.

В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Исторические школьные площадки уже посетили более 645 тысяч детей со всей Беларуси. Вскоре Генеральная прокуратура представит издание, где эксклюзивно и в деталях будут раскрыты материалы дела о геноциде белорусского народа.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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