В школах Беларуси открыли свыше 2500 музейных экспозиций, посвящённых делу о геноциде

Новости Беларуси. По инициативе Генеральной прокуратуры Беларуси свыше 2,5 тысячи музейных экспозиций, посвященных делу о геноциде белорусского народа, открылись в школах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники вместе с учителями проходят по следам прошлого, чтобы свидетельства и факты войны сохраняли свою правдивость и точность.

Мой прадедушка Нагорняк Василий Иванович, он участник Великой Отечественной войны, был награжден медалью «За взятие Берлина». Это повод мне гордиться за своего прадедушку.

Портрет своего дедушки Максим Каллаур принес лично, чтобы дополнить музейный остров «Время помнить» своей родной 15-й школы Пинска. «Героизм предков» – это один из разделов музейной экспозиции о тех, кто добывал Победу на полях сражений. Забвению не подлежат факты зверских бесчинств и убийств мирных жителей – детали дела о геноциде белорусского народа знакомят школьников с ранее неизвестными фактами. В школьной коллекции нашлось место как настоящим артефактам войны, личным вещам погибших, так и современным технологиям – QR-коды раскрывают еще больше информации.

Александра Тишкова, учащаяся средней школы № 15 Пинска:

Прабабушка по папиной линии была в концлагере, поэтому мы – та семья, которая как никто знает, что это такое. И моя прабабушка рассказывала моему папе, дедушке про все те страшные события, которые происходили. Поэтому мы свято чтим ее память и в целом память всего нашего народа.

Сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и донести ее до молодого поколения – один из посылов таких школьных экспозиций. Их создание проходит при поддержке прокуроров страны.