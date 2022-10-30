Подзимний полив деревьев важно провести в ноябре. Рассказываем, как сделать это правильно

Ноябрь – последний месяц, когда еще можно заниматься подготовкой сада к зимовке. Хоть мы и в октябре не сидели сложа руки, но все-таки работы в саду и огороде в ноябре еще предостаточно, рассказали в программе « Плюс-минус ». Особое внимание – посаженным в октябре деревьям. Также в ноябре необходимо провести в саду подзимний полив деревьев. Что же это такое – давайте разбираться!