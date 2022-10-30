Прямой эфир

Подзимний полив деревьев важно провести в ноябре. Рассказываем, как сделать это правильно

30 октября 2022 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ноябрь – последний месяц, когда еще можно заниматься подготовкой сада к зимовке. Хоть мы и в октябре не сидели сложа руки, но все-таки работы в саду и огороде в ноябре еще предостаточно, рассказали в программе «Плюс-минус». Особое внимание – посаженным в октябре деревьям. Также в ноябре необходимо провести в саду подзимний полив деревьев. Что же это такое – давайте разбираться!  

Подзимний полив деревьев важно провести в ноябре. Рассказываем, как сделать это правильно-1

Подзимний полив необходим всем садовым культурам. Проводить его нужно в начале зимы, когда земля еще не промерзла. Для деревьев полезнее более поздний полив – в середине ноября. Почва осенью должна быть промочена не менее чем на 60-80 сантиметров. Можно совместить полив с внесением удобрений.  

Читайте также:  

После листопада нужно обрезать плодовые кустарники. Какие ветки стоит удалить обязательно?

С какого дня ждать морозов и первого снега? Народные приметы на начало ноября

Начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Как подготовить чеснок к хранению?  

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как уберечь зрение и что нужно знать будущим медикам? Офтальмолог и сенатор Владимир Котович дал советы
30 октября 2022 14:12

Как уберечь зрение и что нужно знать будущим медикам? Офтальмолог и сенатор Владимир Котович дал советы

Исчезают ли школы на белорусском языке и как научить детей патриотизму? Анонс «По существу»
30 октября 2022 11:49

Исчезают ли школы на белорусском языке и как научить детей патриотизму? Анонс «По существу»

«Я систематически сюда хожу». В Чижовке продолжает работать сельскохозяйственная ярмарка
30 октября 2022 10:53

«Я систематически сюда хожу». В Чижовке продолжает работать сельскохозяйственная ярмарка