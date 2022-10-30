Подзимний полив деревьев важно провести в ноябре. Рассказываем, как сделать это правильно

Ноябрь – последний месяц, когда еще можно заниматься подготовкой сада к зимовке. Хоть мы и в октябре не сидели сложа руки, но все-таки работы в саду и огороде в ноябре еще предостаточно, рассказали в программе «Плюс-минус». Особое внимание – посаженным в октябре деревьям. Также в ноябре необходимо провести в саду подзимний полив деревьев. Что же это такое – давайте разбираться!
Подзимний полив необходим всем садовым культурам. Проводить его нужно в начале зимы, когда земля еще не промерзла. Для деревьев полезнее более поздний полив – в середине ноября. Почва осенью должна быть промочена не менее чем на 60-80 сантиметров. Можно совместить полив с внесением удобрений.
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