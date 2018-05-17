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Беларусь, Армения и Россия объединяются в борьбе с международной преступностью

17 мая 2018 17:58
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Новости Беларуси. Цифровые технологии приходят и в криминалистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь, Армения и Россия объединяются в борьбе с международной преступностью-1

Допрос свидетелей с помощью видеосвязи, электронное уголовное дело – вот лишь некоторые опции в арсенале новейших средств в борьбе с преступностью. Как это использовать в международной практике 17 мая обсудили представители Следственных комитетов Беларуси, России и Армении.

Беларусь, Армения и Россия объединяются в борьбе с международной преступностью-4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Мои коллеги услышали нас и смогут дополнить свой уголовный процесс возможностью допроса участников уголовного дела по средствам  видеоконференцсвязи. Когда орган уголовного преследования находится в Беларуси, а свидетель на Сахалине или в Ереване, то актуальность вырастает во много раз.

Беларусь, Армения и Россия объединяются в борьбе с международной преступностью-7

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации:
Я много интересного услышал, как сегодня используются современные технологии инновационные у наших армянских друзей. Электронные уголовные дела предлагается ввести в Беларуси. Конечно, будем очень серьёзно изучать опыт белорусских товарищей, армянских коллег для окончательного решения вопроса.

Беларусь, Армения и Россия объединяются в борьбе с международной преступностью-10

Есть и практические результаты такого сотрудничества: уже передано в суд уголовное дело о транснациональной преступной группе, занимавшейся на протяжении нескольких лет производством и распространением наркотиков на территории Беларуси, России и Украины. Задержать наркоторговцев удалось благодаря работе международной группы следователей.

Беларусь, Армения и Россия объединяются в борьбе с международной преступностью-13

# Следственный комитет Беларуси # общество # Иван Носкевич # Александр Бастрыкин # Фотофакт

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