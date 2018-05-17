Беларусь, Армения и Россия объединяются в борьбе с международной преступностью

Новости Беларуси. Цифровые технологии приходят и в криминалистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Допрос свидетелей с помощью видеосвязи, электронное уголовное дело – вот лишь некоторые опции в арсенале новейших средств в борьбе с преступностью. Как это использовать в международной практике 17 мая обсудили представители Следственных комитетов Беларуси, России и Армении.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Мои коллеги услышали нас и смогут дополнить свой уголовный процесс возможностью допроса участников уголовного дела по средствам видеоконференцсвязи. Когда орган уголовного преследования находится в Беларуси, а свидетель на Сахалине или в Ереване, то актуальность вырастает во много раз.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации:

Я много интересного услышал, как сегодня используются современные технологии инновационные у наших армянских друзей. Электронные уголовные дела предлагается ввести в Беларуси. Конечно, будем очень серьёзно изучать опыт белорусских товарищей, армянских коллег для окончательного решения вопроса.