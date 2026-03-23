Что делать, если укусил клещ? Пошаговый алгоритм действий от специалистов

Весна – это не только время прогулок и отдыха на природе, но и сезон, когда особенно важно быть внимательным к своему здоровью. Клещи активизируются. В Беларуси уже зафиксированы первые случаи укуса, хотя пик активности паукообразных только впереди. Причем встретить опасное насекомое можно не только в лесу, около 15 % случаев происходит прямо в населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Влада Родовская продолжит тему.

Как только закончились морозы, клещи вышли из спячки. Зима в 2026 году порадовала обильным снегопадом, однако для паукообразных эти суровые условия только плюс к благоприятной зимовке. Клещ давно перестал быть исключительно лесным жителем. Зеленые зоны, парки, улицы городов стали местами их обитания. Ветеринары советуют тщательно осматривать своих питомцев после каждой прогулки и не пренебрегать правилами безопасности, использовать специальные ошейники, капли и давать таблетки.

Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района Минска:

Если рассматривать таблетки, это считается препаратом системного действия. То есть они работают по всей системе организма, то есть по кровеносному руслу. Если мы будем рассматривать ошейник, при условии, что ошейник носится правильно и это хороший производитель, хороший ошейник, они тоже дают хорошую защиту, так же как и капли на холку.

С приходом теплой погоды риск встретить паразитов становится выше. Страдают от клещей не только животные, но и люди. При этом уровень инфицированности растет. С начала года в Беларуси уже зафиксированы случаи укусов клещей. Причем первые из них отмечали уже в январе. Влада Родовская, корреспондент:

Среди опасных заболеваний, которые переносят клещи, до десяти разных инфекций, в том числе энцефалит. Заболевания от паукообразных могут быть чреваты инвалидностью и даже привести к летальному исходу. Проверяют клещей в специальной лаборатории.

Специалисты рекомендуют: во время прогулок в парковых зонах важно отдавать предпочтение закрытой одежде и использовать репелленты – отпугивающие средства. Если вы все-таки обнаружили на себе клеща, поступать следует по определенному алгоритму. И главное – нельзя медлить.