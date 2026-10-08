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Новости по тегу #Город

В Гомеле утвердили единый дизайн-код города
08 октября 2026 17:25

В Гомеле утвердили единый дизайн-код города

Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года
23 марта 2026 17:39

Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года

Кто достигает большего: городские или деревенские? Мнение настоятеля храма
26 ноября 2025 17:55

Кто достигает большего: городские или деревенские? Мнение настоятеля храма

«Тренировались без отопления». 24-кратный чемпион мира по армрестлингу рассказал, как деревня закалила характер
26 ноября 2025 17:23

«Тренировались без отопления». 24-кратный чемпион мира по армрестлингу рассказал, как деревня закалила характер

Wildberries запускает своё такси в Беларуси
05 июля 2025 12:53

Wildberries запускает своё такси в Беларуси

Стиль хотимских мастериц узнают не только белорусы, но и иностранцы! Показываем работы
07 апреля 2025 15:27

Стиль хотимских мастериц узнают не только белорусы, но и иностранцы! Показываем работы

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора
07 апреля 2025 15:23

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад
07 апреля 2025 15:22

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад

Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий
07 апреля 2025 15:19

Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий