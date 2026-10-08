Новости по тегу #Город

Это масштабный свод правил, который призван избавить городские улицы от «визуального мусора», сохранить историческое наследие и сделать среду максимально эстетичной и комфортной.
А в честь Года белорусской женщины в районе обувной фабрики появится одноименный сквер.
«Все начинается, в первую очередь, с семьи».
«Наверное, закаляется в первую очередь характер, потому что не каждый выдержит такое испытание, тем более проще куда-то пойти погулять, но ты идешь на тренировку».
Сотрудники компании разработали навигационную систему для сервиса.
Это платформа народного искусства, где сохраняют и приумножают традиции: ткачество, соломоплетение, текстильная кукла, керамика, бондарство, деревообработка.
С обратной стороны чеканка – праздник Благовещения Святой Богородицы, а здесь есть титульный лист, где именно она подписана.
На то время здесь проживали около 3 000 человек, работало два кожевенных завода, бровар, торговые лавки, водяные мельницы, больница, народное училище.
После раздела Речи Посполитой Екатерина II дарит город графу Потемкину, который и переименовывает его.
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