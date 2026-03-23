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Стали известны даты проведения 35-го «Славянского базара в Витебске»

23 марта 2026 17:09
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XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 19 июля. Соответствующее распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С учетом сложившейся практики господдержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. А с 4 по 31 июля для граждан из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. 

Пропуском будет билет на мероприятия фестиваля. При этом по одному квитку допускается однократный въезд одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. Кроме того, распоряжением главы государства актуализирован состав организационного комитета по проведению XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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# Славянский базар в Витебске # Александр Лукашенко

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