Стали известны даты проведения 35-го «Славянского базара в Витебске»

XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 19 июля. Соответствующее распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом сложившейся практики господдержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. А с 4 по 31 июля для граждан из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь.

Пропуском будет билет на мероприятия фестиваля. При этом по одному квитку допускается однократный въезд одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. Кроме того, распоряжением главы государства актуализирован состав организационного комитета по проведению XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».